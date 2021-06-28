Oyun serbestliği kahvecilerin yüzünü güldürdü

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek. Bakanlığı yayımladığı genelgede, “Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

“FATURAYI BİZE ÇIKMASINLAR”

Kocaeli Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, karardan memnun olduklarını ifade ederek, “Şimdi bütün yasaklar kalktı. Bizim benim en büyük riskimiz sosyal mesafeyi. Ben esnaf arkadaşlarımıza sesleniyorum. İş yeri sahipleri maskeden ve sosyal mesafeden vazgeçmesin. Sosyal mesafe konusunda herkesin hassas olması lazım. Hastalık yeniden gelirse faturayı bize çıkarmasınlar. İş yerlerimizi kapatmaya sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Kahvecilerimiz her zamankinden daha tedbirli olsun. Bizden istenilen tek şey mesafe ve maske tedbiri” dedi. Başkan Göçer açıklamasının devamında kredi ve sosyal sigorta ödemelerinin de ertelenmesi gerektiğini vurguladı. 2022 Yılına ertelenmesi gerektiğini belirten Göçer, bütün kahveci esnafına hayırlı olsun dileklerini iletti.