Oyun serbestliği kahvecilerin yüzünü güldürdü

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre; kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek. Bakanlığı yayımladığı genelgede, “Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir” ifadeleri kullanıldı.
“FATURAYI BİZE ÇIKMASINLAR”
Kocaeli Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, karardan memnun olduklarını ifade ederek, “Şimdi bütün yasaklar kalktı. Bizim benim en büyük riskimiz sosyal mesafeyi. Ben esnaf arkadaşlarımıza sesleniyorum. İş yeri sahipleri maskeden ve sosyal mesafeden vazgeçmesin. Sosyal mesafe konusunda herkesin hassas olması lazım. Hastalık yeniden gelirse faturayı bize çıkarmasınlar. İş yerlerimizi kapatmaya sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Kahvecilerimiz her zamankinden daha tedbirli olsun. Bizden istenilen tek şey mesafe ve maske tedbiri” dedi. Başkan Göçer açıklamasının devamında kredi ve sosyal sigorta ödemelerinin de ertelenmesi gerektiğini vurguladı. 2022 Yılına ertelenmesi gerektiğini belirten Göçer, bütün kahveci esnafına hayırlı olsun dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Erol Demirbek - salgında en çok mağdur olan bu kahveci esnafıdır bunda AKP nin , insanların sosyal yaşamlarına müdahaleci tutumunun rolü büyüktür . KAHVECİ VE KAHVE MÜŞTERİLERİ BUNU UNUTMAYACAKLARDIR .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.