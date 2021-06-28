İzmit’in 100. yılı kutlu olsun!

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İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Kocaelispor Kulübü’nden ve Üni Hodri Meydan’dan kutlamalar geldi. Gerek Kocaelispor Kulübü gerekse de Üni Hodri Meydan’dan yapılan şık tasarımlarla anlamlı gün unutulmadı.