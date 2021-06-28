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28 Haz 2021 - 16:16- Spor G: 28 Haz 2021 - 16:17

İzmit’in 100. yılı kutlu olsun!
İzmit’in 100. yılı kutlu olsun! mask
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İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Kocaelispor Kulübü’nden ve Üni Hodri Meydan’dan kutlamalar geldi. Gerek Kocaelispor Kulübü gerekse de Üni Hodri Meydan’dan yapılan şık tasarımlarla anlamlı gün unutulmadı.
# Kocaelispor

28 Haz 2021 - 16:16 - Spor

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