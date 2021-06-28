Darıcalı sporcu Balkan üçüncüsü

Spora ve sporcuya verdiği destekle örnek olan Darıca Belediyesi, atletizmden karateye, bokstan MuayThai’ye kadar birçok farklı branşta yeni şampiyonlar yetiştiriyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün hem ulusal hem de uluslararası alanda başarılarına her geçen gün yenileri eklenirken aldığı sonuçlarla ülkemizi Milli takım formasıyla da başarıyla temsil ediyor.
DARICALI ATLET BALKAN ÜÇÜNCÜSÜ
Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli sporcusu Ömer Amaçtan, Sırbistan’da gerçekleşen Balkan Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler 3000 metre branşında rakiplerini geride bırakan Ömer Amaçtan, milli forma altında ülkemize madalya kazandırdı.
BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ
Başarılı atleti tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi ve “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşını önemsiyoruz. Gençlerimizin daha fazla sporla uğraşmasını ve ilçemizden yeni şampiyonların yetişmesini arzuluyoruz. Balkan üçüncüsü olan kardeşimiz başta olmak üzere kulüp başkanımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Darıca’da spora yatırımlarımız ve desteğimiz artarak devam edecek” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.