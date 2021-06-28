Coelho ve Pereira Kocaelispor’da

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor iki yabancı futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Diogo ve Pereria ön imzayı attı

PAZAR GECESİ GECE TRANSFERİSİ…

Yeşil siyahlılar daha önce Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’da da oynayan, son olarak Romanya’nın Cluj takımında forma giyen kanat oyuncusu 34 yaşındaki Michael Pereria ve Portekiz 2. Ligi takımlarından Vilafranquense’de forma giyen 28 yaşındaki stoper Diogo Coelho ile anlaştı. İki futbolcu ile de sağlık kontrolünden geçildikten sonra resmi sözleşme imzalanacak. Coelho, Özçakmak soyadıyla Kocaelispor'da Türk statüsünde oynayacak.