Coelho ve Pereira Kocaelispor’da

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor iki yabancı futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Diogo ve Pereria ön imzayı attı
PAZAR GECESİ GECE TRANSFERİSİ…
Yeşil siyahlılar daha önce Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor’da da oynayan, son olarak Romanya’nın Cluj takımında forma giyen kanat oyuncusu 34 yaşındaki Michael Pereria ve Portekiz 2. Ligi takımlarından Vilafranquense’de forma giyen 28 yaşındaki stoper Diogo Coelho ile anlaştı. İki futbolcu ile de sağlık kontrolünden geçildikten sonra resmi sözleşme imzalanacak. Coelho, Özçakmak soyadıyla Kocaelispor'da Türk statüsünde oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.