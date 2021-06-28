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28 Haz 2021 - 16:24- Spor G: 28 Haz 2021 - 16:26

Uluslararası sitelerde isimler güncellendi
Uluslararası sitelerde isimler güncellendi mask

Kocaelispor’un iki yeni dış transferi Portekizli Türk asıllı Diogo Coelho Özçakmak ve Fransız Michael Perreira ile anlaşma sağlandı. Ön protokol imzalanan iki futbolcunun resmi transferi, gerçekleşecek olan sağlık kontrolünün ardından gerçekleşecek. Ancak kimi uluslararası internet sitelerinin iki futbolcunun da yeni kulübünü Kocaelispor olarak güncellemesi dikkatlerden kaçmadı. Transfermarkt.com.tr de bu sitelerden birisiydi.
# sağlık, Kocaelispor

28 Haz 2021 - 16:24 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.286.893 gösterim gerçekleşti.

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Uluslararası sitelerde isimler güncellendi mask
Uluslararası sitelerde isimler güncellendi
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