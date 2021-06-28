Bolu’daki rakiplerden biri kardeş Adana Demir olacak

Kocaelispor’un sezon öncesi hazırlıkları 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve takım 8 Temmuz’da Erzurum’a gidecek. 11 günlük doğu kampında 15 ve 19 Temmuz’da hazırlık maçları yapacak olan yeşil siyahlılar, Kocaelispor’un eski futbolcusu Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile bu iki maçtan birisini oynayacak. Maçın tarihi ile ilgili bir netlik henüz yok. Arada 1 günlük bir oynama söz konusu.
RİZE MAÇI GARANTİ
Kocaelispor’un kamp yapacağı Erzurum Sway Otel’de Rize dışında Giresunspor ve Hataysporbulunuyor. Kocaelispor, bu iki takımdan birisi ile de diğer hazırlık maçı oynanacak. Erzurum kampı sona erdikten sonra Kocaelispor şehre dönecek ve bayram izninin ardından takım soluğu Bolu Vonresort Otel’de alacak. Bolu’daki kampta da 2 maç daha yapması beklenen Kocaelispor’un bu maçlarından birisi Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi, Kocaelispor’un kardeş kulüplerinden Adana Demirspor ile olacak. Bu maçın tarihi ise planlama gerçekleştikten duyurulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.