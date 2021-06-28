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28 Haz 2021 - 16:29- Gündem G: 28 Haz 2021 - 16:31

Kocaeli Kadın Girişimciler’de yeni başkan Babalık

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nun yeni başkanı Nacsoft firması kurucusu, iş kadını Nurcan Babalık oldu
Kocaeli Kadın Girişimciler’de yeni başkan Babalık mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nda görev değişimi yaşandı. 2 yıldır kadın girişimcilerin başkanı olarak görev yapan Dilek Çınar, işlerinin yoğunluğu nedeniyle kısa süre önce başkanlıktan istifa etmişti. İcra kurulu üyeleri, kendi aralarında yaptıkları seçimle yeni başkanını belirledi.  

ZEYTİNOĞLU YÖNETİMİNDE TOPLANDILAR

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KSO Başkanı ve Kocaeli Girişimciler Kurulları Koordinatör Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yönetiminde, Zoom üzerinden online olarak toplantı gerçekleştiren icra kurulu üyeleri, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığı’na Nacsoft firması kurucusu iş kadını Nurcan Babalık’ı seçti. Aslen İzmitli olan Babalık, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunudur.
# Kadın, Sanayi

28 Haz 2021 - 16:29 - Gündem

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