Kocaeli Kadın Girişimciler’de yeni başkan Babalık

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu’nda görev değişimi yaşandı. 2 yıldır kadın girişimcilerin başkanı olarak görev yapan Dilek Çınar, işlerinin yoğunluğu nedeniyle kısa süre önce başkanlıktan istifa etmişti. İcra kurulu üyeleri, kendi aralarında yaptıkları seçimle yeni başkanını belirledi.
ZEYTİNOĞLU YÖNETİMİNDE TOPLANDILAR
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, KSO Başkanı ve Kocaeli Girişimciler Kurulları Koordinatör Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yönetiminde, Zoom üzerinden online olarak toplantı gerçekleştiren icra kurulu üyeleri, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığı’na Nacsoft firması kurucusu iş kadını Nurcan Babalık’ı seçti. Aslen İzmitli olan Babalık, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunudur.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.