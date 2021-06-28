Şevval Sam bu akşam  İzmitlilerle buluşuyor



İzmit’in düşman işgalinden kurtulduğu 28 Haziran’ın 100.yıl dönümünde birbirinden heyecanlı, eğlenceli ve zengin içeriklerle dolu kutlama etkinlikleri hazırlayan İzmit Belediyesi programların startını verdi. Bir hafta sürecek olan kutlamaların ilk gününde ünlü sanatçı Şevval Sam bu akşam, valiliğin talebiyle yapılan değişiklik nedeniyle Milli İrade Meydanı’nda arabalı konser verecek.



BU AKŞAM SAAT 20.00’DE

Müzik, sinema ve televizyonda önemli çalışmalara imza atan, onlarca filmde rol alıp yüzlerce şarkıya kendi yorumuyla yeniden hayat veren Şevval Sam’ın arabalı konseri, Milli İrade Meydanı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek arabalarından izleyeceği konserde Şevval Sam, birbirinden güzel şarkılarını kurtuluş için seslendirecek.