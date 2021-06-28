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28 Haz 2021 - 16:47- Gündem G: 28 Haz 2021 - 16:49

Şevval Sam bu akşam  İzmitlilerle buluşuyor

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıldönümünde ünlü sanatçı Şevval Sam bu akşam Milli İrade Meydanı’ndaki arabalı konserde sevilen şarkılarını İzmitliler için söyleyecek

Şevval Sam bu akşam  İzmitlilerle buluşuyor mask


İzmit’in düşman işgalinden kurtulduğu 28 Haziran’ın 100.yıl dönümünde birbirinden heyecanlı, eğlenceli ve zengin içeriklerle dolu kutlama etkinlikleri hazırlayan İzmit Belediyesi programların startını verdi. Bir hafta sürecek olan kutlamaların ilk gününde ünlü sanatçı Şevval Sam bu akşam, valiliğin talebiyle yapılan değişiklik nedeniyle Milli İrade Meydanı’nda arabalı konser verecek. 


BU AKŞAM SAAT 20.00’DE 

Müzik, sinema ve televizyonda önemli çalışmalara imza atan, onlarca filmde rol alıp yüzlerce şarkıya kendi yorumuyla yeniden hayat veren Şevval Sam’ın arabalı konseri, Milli İrade Meydanı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek arabalarından izleyeceği konserde Şevval Sam, birbirinden güzel şarkılarını kurtuluş için seslendirecek.
# İzmit belediyesi, Şevval Sam
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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28 Haz 2021 - 16:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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