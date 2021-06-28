Şevval Sam bu akşam  İzmitlilerle buluşuyor

İzmit’in düşman işgalinden kurtulduğu 28 Haziran’ın 100.yıl dönümünde birbirinden heyecanlı, eğlenceli ve zengin içeriklerle dolu kutlama etkinlikleri hazırlayan İzmit Belediyesi programların startını verdi. Bir hafta sürecek olan kutlamaların ilk gününde ünlü sanatçı Şevval Sam bu akşam, valiliğin talebiyle yapılan değişiklik nedeniyle Milli İrade Meydanı’nda arabalı konser verecek.
BU AKŞAM SAAT 20.00’DE
Müzik, sinema ve televizyonda önemli çalışmalara imza atan, onlarca filmde rol alıp yüzlerce şarkıya kendi yorumuyla yeniden hayat veren Şevval Sam’ın arabalı konseri, Milli İrade Meydanı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek arabalarından izleyeceği konserde Şevval Sam, birbirinden güzel şarkılarını kurtuluş için seslendirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.