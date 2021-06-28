Kadınlara ücretsiz hanımeli pazarı müjdesi!

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve bu yıl ‘Benim Elimden Senin Gözünden’ teması ile Giyim, El Sanatları Sergisi’nin açılışı, Darıca Sahili’nde gerçekleştirildi. Sergi açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ve eşi Havva Bıyık ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, daire müdürleri, kurs öğreticileri ve kurs öğrencileri katıldı. Darıca Belediyesi folklor ekibinin gösterisinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. İlk olarak Darıca Halk Eğitim Müdürü Süleyman Özdağ konuştu. Özdağ konuşmasında, “Darıca Belediyesi’nin desteği ile el sanatları merkezlerimizde açtığımız kursların eğitimlerini bitirdik. 2020-2021 eğitim-öğretim yılını koronavirüs sebebi ile pandemi kurallarına uygun olarak açtık. Eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile bugün sergimizi açıyoruz. Desteği olan herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

KURSLAR MADDİ İMKANLARI OLUŞTURUYOR

Darıca Halk Eğitim Müdürü Süleyman Özdağ’ın ardından Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz bir konuşma yaptı. Müdür Oğuz, “Kişisel Gelişim ve Çocuk Merkezleri bünyesinde açılan kurslar, bir yandan kadim medeniyetimiz derinliklerinden gelen bugünlere aktarılmasında büyük rol oynarken diğer yandan da vatandaşlarımıza uğraş oluyor. Bu kurslarımız sayesinde toplumumuz hem kişisel gelişimlerini tamamlıyor hem de bir yandan burada edindikleri mesleki tecrübeler ile kendi maddi imkanlarını oluşturuyor. Kurslara ev sahipliği yapan Darıca Belediyemize teşekkür ediyorum. Halk eğitim merkezlerimizde açılan bu kurslar, Türk geleneklerinin bugüne taşınmasında büyük rol oynuyor” diye konuştu.

KADINLAR MUTLU OLURSA ŞEHİR DE MUTLU OLUR

Son olarak konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Göreve geldiğimiz andan itibaren, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Tahir Başkanımızın ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ sloganını Darıca’da yaşatmaya çalışıyoruz. Bir şehrin mutu olması kadınların mutlu olmasından geçer. Bir yanda milli eğitim müdürlüğümüze bağlı halk eğitim merkezi, bir yanda Darıca Belediyesi el ele veriyor ve halkımız eğitim alıyor. Ortak payemiz milletimize hizmet etmek. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ne kadar çok hizmet edersek o kadar bizim için iyi.

KADINLARA HAMIMELİ PAZARI MÜJDESİ

Kurslarımızı açtık, eğitimlerimizi verdik. Sırada ücretiz satışlar var. Sizlere bir müjdem var; Kapalı Pazar yerimizin ihalesini yaptık. En geç 3-4 ay içerisinde Darıca Merkez’deki kapalı Pazar yerini cumartesi-pazar günleri hanımlara teslim edeceğiz. Kapalı pazarımıza ‘Hanımeli Pazarı’ kuracağız. Darıcamızın kadınları 1 TL işgaliye ücreti ödemeden burada el emeklerinin satışını yapacak ve aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar.”

SERGİ BİR HAFTA AÇIK KALACAK

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilirken Başkan Muzaffer Bıyık, eşi ve davetlilerle birlikte stantları gezerek el emeği göz nuru eserleri incelediler. Yaklaşık 3 bin kursiyerin eğitim gördüğü KİGEM’de kursiylerlerin yaklaşık 8 aylık çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler oldukça beğeni topladı. Protokol bütün stantları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. KİGEM yıl sonu sergisi Darıca sahilinde 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.