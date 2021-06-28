Bakan Kurum: “Amacımız, Marmara’yı koruyacak adımları kararlı bir şekilde atmak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Çeltik ilçesinde yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi İnşaat alanını gezdi. Çeltik Belediyesinin ardından esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, Yunak İlçe Belediyesini ve ve esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yaptığı konutları gezen Bakan Kurum, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Çeltik ilçesinin bozkırın verimli arazilerinin bulunduğu bölgesinde tarıma istihdam saylayan ve tarım hayvancılık alanında önemli yerlerden biri olduğunu söyledi. Çeltik ilçesinde içeride kalan sanayinin dışarıya taşınma projesi olduğunu anlatan Bakan Murat Kurum, “İnşallah yılsonuna kadar tamamlanmak suretiyle 80 sanayi sitemizi ilçeye kazandırmış olacağız. Onun dışında belediye hizmet binamız bitme aşamasına geldi. Şehrin merkezinde bulunan ve o alanda belediye binamızı yıkarak Çeltik’e meydan kazandırmak için projeyi tamamladık. Büyükşehir Belediyemiz oradaki düzenlemeyi yapacak. Belediye binasını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz belediyemiz ile birlikte tamamladı. Bakanlığımız ilçemize gerek sanayi sitesinin yapımı gerekse belediye binasının yapımında desteklerini sağladı. Bugün de yine vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesi adına ilçeye çevre düzenlemesi projeleri kapsamında yine yenilenebilir enerjilerden faydalanmak, güneş enerji sistemini hayata geçirmek üzere desteklerde bulunduk. Gerek temizlik araçlarının gerekse yol yapım araçlarının temini noktasında Çeltik Belediyemize destek olarak hem istihdama hem de tarıma katkı sağlayacak adımlarımızı attık. Bunun dışında bölgenin canlanması adına birçok yatırımımızı yapıyoruz” dedi.

“27 MİLYON TL DESTEK SAĞLADIK”

Çeltik’te gelen talep üzerine TOKİ tarafından 200 konut projesine başladıklarını ve yılsonuna kadar ihale yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, “96 konutumuz bitme aşamasına geldi. Bu konutlarımızın teslimini inşallah bunu içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslimlerini gerçekleştireceğiz. Çeltik ilçesinde kamu hizmetlerini daha iyi verebilmek adına Tarım İl Müdürlüğü binasını büyükşehir belediyesi ile yürüteceğiz. Şehrin sanayi ihtiyacını gidermek adına bir dönüşüm projesini bakanlığımız büyükşehir belediyesi ile birlikte yürütüyor olacak. Valiliğimiz ilçe emniyet müdürlüğü hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi adına çalışmayı İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürütecek. Bu kapsamda Yunak şehir merkezinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlara ilişkin çalışmaları yapıyor olacağız. Merkezdeki imar planına ilişkin de bir çalışmada talebi var. Belediyemiz ekiplerini göndererek sosyal donatı çalışmalarını da giderecek bir anlayışla inşallah şehrin tarihi dokusuna zarar vermeyecek az katlı mahalle kültürünü yaşatılacağı bir imar planı çalışmasını da yapacak. Bu kapsamda hazine arazilerini ilçenin sosyal donatı ihtiyaçlarını giderilmesi amacıyla bakanlık olarak biz de destek veriyor olacağız. Bu kapsamda imar planı çalışmasında başlatmış olacağız. Bugüne kadar yunak ilçemizde İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalı ile içme suyundan atık su arıtma tesislerine kadar 27 milyon TL destek sağladık. Bakanlık olarak desteklerimiz devam ediyor. İlçenin tamamında sıfır altı uygulasın uygulamasını yapmak amacıyla Fatih Mahallesi’nde bir sıfır atık tesisi açılış açılışı gerçekleştirdik. Bu kapsamda 27 kardeşimizi istihdam edecek ve yıllık 1 milyon TL yunakta tasarruf sağlayacak. Eşme ve Fatih mahallelerindeki kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi için, Sevinç Mahallesi’ndeki içme suyu şebekesi için çalışmaları da başlattık. Bu kapsamda iller bankası genel müdürlüğümüz yunak belediyesi ile birlikte çalışmayı yürütüyor” diye konuştu.

“26 TESİSİN İŞLETMESİNİ KAPATMA CEZASI VERDİK”

Bir taraftan Anadolu’da projeler yaparken diğer taraftan da Marmara’da müsilaja ilişkin çalışma yürüttüklerini anlatan Bakan Kurum, “Müsilaja ilişkin 22 maddelik eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin denetim yaptık. Bu çerçevede 14 milyon TL idari para cezası uyguladık ve toplamda 26 işletmeye men cezası verdik. İşletmeleri bu noktada denetleyerek Marmaramızı korumak adına adımlarımızı atıyoruz. Yalova’da 3, Balıkesir’de 5, Tekirdağ’da 12, Kocaeli’de 1 ve İstanbul’da 5 işletme olmak üzere 26 tesisin işletmesini kapatma cezası vermek suretiyle denetimlerimizi yaptık. Temizlik çerçevesinde 20. günümüzü geride bıraktık. Toplamda 475 noktada yedi ilimizde bir süreçle ilgili devam ettiriyoruz. 20 günlük sürede toplamda yaklaşık 7932 metreküp müsilajın temizlenerek bertarafını sağladık.22 maddelik eylem planı çerçevesinde akademisyen ve bilim insanlarımızla birlikte adımlarımızı hayata geçirir. Mecliste atık su arıtma tesislerimizi çevre yatırımlarının yap işlet devret modeli ile yapılabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemeyi meclisimizde birlikte çalıştık. İnşallah bu hafta meclisimiz bu görüşmeleri yapmak suretiyle belediyelerimizin kısa vadede yatırımlarını yapmasına imkan sağlayacak adımlar atıyoruz” diye konuştu.

“AMACIMIZ, MARMARA’YI VE TÜRKİYE’Yİ KORUMAK”

Amaçlarının Marmara’yı ve Türkiye’yi koruyacak adımları kararlı bir şekilde atmak olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti: “Eylem planında ki maddeleri planında belirtildiğinden daha önce yapılması suretiyle Marmaramızı koruma altına almaya çalışıyoruz. Her şey planladığımız şekilde yürütülüyor. Bilim insanlarımız ile birlikte gerek biyolojik gerekse teknik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda organik bakteriler üzerindeki çalışmamız İstanbul Üniversitemizde devam ediyor. Marmara denizinde beş ayrı noktada suya oksijen verme çalışmalarımızı bir hafta önce başlatmıştık. Bu çerçevede körfezde 4, Pendik marinada 1 olmak üzere 5 noktada denizin daha fazla oksijen almasına imkan sağlayacak adımlarımızda attık. Bu çalışmaları takip ediyoruz bir taraftan temizlik yapıyoruz bir taraftan da kısa vadede atılacak adımları atmaya çalışıyor ve uzun vadede de yapılacak çalışmalar çerçevesinde Marmaramızı inşallah dünden daha iyi bir hale getirecek adamları da hep birlikte atmaya çalışıyoruz. Yedi gün 24 saat esaslıyla bu çalışmamız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.