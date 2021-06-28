Yalçınöz, İzmit'in muhtarlarını buluşturacak

Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Teşkilatı İzmit sınırları içerisinde bulunan 102 mahallenin muhtarlarlarını kahvaltıda ağırlayacak. 30 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da İzmit Antikkapı Restoran’da düzenlenecek kahvaltı programı için mahalle muhtarı tek tek aranarak davet edildi. İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz'ün ev sahipliğinde yapılacak programa İl Başkanı Aydın Ünlü'nün de katılacağı ifade edildi.

"MUHTARLAR SAYGIN DEVLET ADAMLARIDIR"

Muhtarların büyük bir kısmının ilgi göstermesi beklenen kahvaltı programı ile ilgili konuşan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Pandemi kısıtlamaları biter bitmez zaten mahallelerimize adeta çıkarma yaptık. Bir çok muhtarımız sağolsun bize çok güzel ev sahipliği yaptılar. Şimdi sıra bizde. Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Kendileri seçilmiş ve halkın içinde yaşayan, halkın dertleriyle dertlenen değerli ve saygın devlet adamlarıdır. Bu Çarşamba onları ağırlamak ve kendileri ile hemhal olmak istedik. Katılımları için şimdiden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.