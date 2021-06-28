İYİ Parti Güvenç’e sahip çıktı! “Ne Müthiş bir karakter”

Gebze Belediye Meclisi AKP’li Meclis Üyesi Sadık Güvenç partisinden istifa etti. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinin yıkımında Türkkan’a insani olarak yardım ettiği için partisi ile arası açılan Güvenç, noter aracılığı ile AKP’den istifa ettiğini duyurdu. Bağımsız meclis üyesi olarak devam edecek olan Güvenç, istifasının siyasi değil vicdani olarak yorumladı. Lütfü Türkkan’a insani olarak yardım ettiği için genel merkez nezdinde partisinden tepki gören Güvenç’e İYİ Partililer sahip çıktı.

İYİ PARTİ’DEN DESTEK

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü, Sadık Güvenç’in fotoğrafını ve istifa metnini paylaşarak Güvenç’in istifasını müthiş bir karakter olarak yorumladı. Uluköylü destek paylaşımında şu ifadeler yer verdi; “ "Kötülük bizdense ben bizden değilim" diyebiliyor muyuz? "Alçaklık bizdense ben bizden değilim" deyip, dünyalık korkusu yaşamadan tavır koyabiliyor muyuz?

NE MÜTHİŞ BİR KARAKTER

"Yolsuzluk-hırsızlık bizdense ben bizden değilim" diyerek gerekirse kendi ailemize, klanımıza, kurumumuza, cemiyetimize, partimize, ait olduğumuz neresi varsa oraya karşı dikilebiliyor muyuz? "Adaletsizlik bizdense ben bizden değilim" diyerek, dindaş, soydaş, yoldaş ne varsa geride bırakıp tek başına kalmayı göze alabiliyor muyuz? Yanlış kimden gelirse gelsin karşısında olmak ve bu uğurda her bedeli göze alabilmek ne müthiş bir karakter...”