Vaka ve vefat sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 223 bin 525 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 60 milyon 308 bin 966’ya ulaştı.
VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI
Semptom gösteren 431 hastayla birlikte 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 58 artarak 49 bin 634’e yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI ARTTI
Son 24 saatte, 5 bin 327 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 751 oldu.
DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Sağlık Bakanlığı'nın 27 Haziran verilerine göre, 215 bin 294 test yapılırken semptom gösteren 390 hastayla birlikte 4 bin 883 yeni vaka tespit edilmişti. 52 kişi hayatını kaybederken 5 bin 937 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.