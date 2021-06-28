Reklamı Kapat
28 Haz 2021 - 21:26- Asayiş G: 28 Haz 2021 - 21:29

4 bin litre kaçak akaryakıt piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
4 bin litre kaçak akaryakıt piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu Kartepe Sarımeşe Mahallesinde lisanssız ve kaçak olarak akaryakıt üretterek sattıkları tespit edilen 2  kişi takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından üretim yaptıkları depolarına ve araçlarına yapılan operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

28 Haz 2021 - 21:26 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.286.893 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yurt dışına kaçmak isterken yakalandı mask
Yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon mask
FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon
Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu mask
Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu
Kocaeli'de aynı sokaktaki 4 bina alevlere teslim oldu mask
Kocaeli'de aynı sokaktaki 4 bina alevlere teslim oldu
Kocaeli'de iş kazasında yaralanan işçi, hastanede öldü mask
Kocaeli'de iş kazasında yaralanan işçi, hastanede öldü
Yeni aldığı elektrikli bisikleti ile kaza yaptı mask
Yeni aldığı elektrikli bisikleti ile kaza yaptı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL