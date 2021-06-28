4 bin litre kaçak akaryakıt piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu Kartepe Sarımeşe Mahallesinde lisanssız ve kaçak olarak akaryakıt üretterek sattıkları tespit edilen 2 kişi takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından üretim yaptıkları depolarına ve araçlarına yapılan operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı