Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu Kartepe Sarımeşe Mahallesinde lisanssız ve kaçak olarak akaryakıt üretterek sattıkları tespit edilen 2 kişi takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından üretim yaptıkları depolarına ve araçlarına yapılan operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
28 Haz 2021 - 21:26- Asayiş Güncelleme: 28 Haz 2021 - 21:29
4 bin litre kaçak akaryakıt piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak akaryakıt üretildiği belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.