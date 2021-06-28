100.yıl korteji İzmit’te karnaval havası estirdi

Cıvıl cıvıl bir İzmit için kentin dört bir yanında dopdolu bir kutlama programına imza atan İzmit Belediyesi, bugün (pazartesi) gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile tüm İzmit’in kurtuluşunun 100’üncü yılını coşkuyla kutladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başı çektiği, yüzlerce İzmitli’nin ve şehir dışından kurtuluş coşkusuna ortak olan konukların bir araya geldiği dev kortej yürüyüşü Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’ndan start aldı. Davul zurna ve bando ezgileri eşliğinde yürüyüşe başlayan grup Belsa Plaza önünde bir süre halk oyunları oynadı. Ardından kortej yönünü İzmit Kent Meydanı’na çevirdi.

ADIMLAR 28 HAZİRAN İÇİN ATILDI

Onlarca sivil toplum kuruluşunun, sanat gruplarının, spor kulüplerinin, siyasetçilerin, ve vatandaşların katıldığı kortejde tüm İzmitliler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cesaret, kararlılık ve milli mücadele ruhunun ışığında yürüdü. Başkan Hürriyet’e kurtuluş günü yürüyüşünde; İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ve vatandaşlar eşlik etti.

DERNEKLERDEN BİRLİKTELİK VURGUSU

İzmit Belediye Bandosu’nun da yer aldığı korteje katılan dernekler birliktelik mesajı verdi. Kortejde; Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Kocaeli Sanat Evi Derneği, Ketenciler Çerkez Kültür Derneği, Yesevi Ocağı Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, İzmit Roman Dernekleri Federasyonu, Roman Kültür ve Sanat Yardımlaşma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Gaziantep Yöresel El Sanatları Tanıtma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İzmit Evlerini ve Tarihini Koruma Derneği, İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmit Romanlar ve Muhacırlar Derneği, Metafor Görsel Sanatlar Derneği, Geleneksel El Sanatları Mirasını Koruma Yayma ve Yaşatma Derneği, Kocaeli Karslılar Derneği, Kocaeli Niğdeliler Derneği, Kocaeli Van Çaldıran Derneği, Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği, Kocaeli Malatyalılar Derneği, Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği, Kocaeli Tokatlılar Derneği ve Kocaeli Mardinliler Derneği başkanları ve yöneticileri yer aldı.

DANSIN HOŞGÖRÜSÜ İZMİT’İ SARDI

Hem şehir dışından hem de ilimizden korteje katılan dans grupları sayesinde tüm İzmit karnaval havasında cıvıl cıvıl bir organizasyona tanık oldu. İl dışından katılan dans grupları; Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü, Artvin Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Denizli Destan Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Yedirenk Gençlik ve Spor Kulübü ve Flamenko İstanbul Derneği, ilimizden katılacak dans grupları ise; İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, DARFEM Gençlik ve Spor Kulübü, KAHAD Kocaeli Akademi Halk Dansları Topluluğu, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Kocaeli Genç Efeler Derneği, Bucan Ekin Şimşek Çevre Tiyatrosu, Çayırova Gençlik Spor Kulübü ve OLBİA yer aldı.