28 Haziran coşkusu Kent Meydanı’nı sardı

İzmit Belediyesinin şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılına özel olarak hazırladığı bir haftalık kutlamaların ilk gününde akşamüstü sahne halk oyunları ekibi ve dans gruplarının oldu. Büyük kortej yürüyüşünün ardından İzmit Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte; Sahne İzmit, KAHAD, Flamenko İstanbul, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Olbia GSK, Darfem GSK ve Kocaeli Genç Efeler Derneği performanslarıyla izleyenlere kusursuz performans sergiledi. Performans gösterilerini takip eden dakikalarda ise İzmit Belediye Bandosu mini konser verdi.

“ANADOLU ASLA İŞGAL EDİLEMEZ”

İzmit Kent Meydanı’nda performans etkinliğinin açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Milli Mücadele dönemi kahramanlarımızı, özverilerini ve bizlere bıraktıkları mirası asla unutulamayız. Hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen, karakteri yüksek Türk Milletinin İzmit’te ateşle imtihan olduğu günün 100’üncü seneyi devriyesinde ulusal bağımsızlığımızı sonsuza dek yaşatmanın tek şartının Atatürk devrimlerinin ışığında azimle ilerlemek olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Ne kurtuluş mücadelesini, ne de bu uğurda şehit düşen, gazi olan atalarımızı unutabiliriz. Kara Fatma’yı, Yahya Kaptan’ı, İpsiz Recep’i, Tercüman Ahmet’i, Gebeşoğlu Mehmet’i, Hamidiyeli Zabıoğlu Hasan’ı, Hacı Emrullah Küçük’ü unutamayız.

“BİRLİKTE ANACAK VE KUTLAYACAĞIZ”

Bağçeşme’de, Tabakhane’de alçakça, namertçe kurşuna dizilerek şehit edilen 300 İzmitliyi de asla unutamayız. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, beraberindeki silah ve dava arkadaşlarıyla bir ülkeyi nasıl yoktan var ettiklerini, düşmandan kurtarıp muasır medeniyetler arasına soktuğunu, kurduğu cumhuriyeti, ilkelerini ve inkılaplarını asla ve asla unutamayız. 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunun 100.yılında kahramanlarımızı hep birlikte anacağız. İzmit Belediyesi olarak kurtuluşumuzun 100.yılına özel bir hafta sürecek etkinlikler düzenledik, hep birlikte kutlayacağız. Kurtuluşumuzun 100.yılı kutlu olsun, İzmit” şeklinde konuştu.

“COŞKUMUZA ORTAK OLDULAR”

Kutlama etkinliklerinde heyecanı ve coşkuyu paylaşan tüm katılımcılara, performans gruplarına, sanatçılara, müzisyenlere ve emeği geçenlere de teşekkür eden başkan Hürriyet, “Sahne İzmit, KAHAD, Flamenko İstanbul, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Olbia ve Darfem Gençlik Spor Kulüpleri ve Kocaeli Genç Efeler Derneği ve Tolga Alver Dans Okulu’nun yanı sıra şehir dışından da bizleri yalnız bırakmayan; Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor Kulübü, Artvin Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Yedirenk Gençlik ve Spor Kulübü ile Denizli Destan Gençlik ve Spor Kulübü de kutlamalarımızda bizimle birlikte.

“TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUM”

Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın’ın klasik müzik dinletisi ve İzmitli sanatçı Gül Özgüner Altın’ın dinletileri de İzmit Kent Meydanı’nda yer alacak. Ayrıca bu sene kutlama etkinliklerimizi Sarısu Gençlik Kampı’na taşıyoruz. Ünlü müzik grupları Retrobüs ve Pera orada çok güzel konser verecek. Yine bir İzmitli müzisyen olan DJ Zafer Yıldız performansıyla kutlamalara ayrı bir hava katacak. Biz İzmit Belediyesi olarak siz değerli halkımıza 100.yıl coşkusunu aralıksız yaşatacağız. Tüm İzmitlileri, tüm vatandaşlarımızı İzmit Kent Meydanı ve Sarısu Gençlik Kampı’mızdaki etkinliklere bekliyorum. Güzel İzmit’imizin 100.kurtuluş yılı kutlu olsun, bütün kentimize iyilikler getirsin” sözlerini kaydetti.