Engin Koyun: Dino bize çok katkı sağlayacak

Kocaelispor’un yeni transferlerinden Dino N’Dlovu yeşil siyahlı kulüple resmi sözleşmeye imza attı. Başkan Engin Koyun’un, Güney Afrikalı futbolcunun Kocaelisporlular tarafından uzun süre konuşulacağını ifade etti.

HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ

Kocaelispor’un sezon sonunda hak ettiği yer olan Süper Lig’e yükseleceğine inandığını ifade eden Engin Koyun, Dino transferi ile ilgili şu şekilde konuştu: Dino kardeşimiz aramıza katıldı. 11 yıl sonra yurt dışından ikinci transferimizi kulübümüze kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisi özellikle Bakü’de, Karabağ’da iz bırakmış bir futbolcu. Karabağ’daki dostlarımız Dino’nun ne kadar büyük futbolcu olduğunu bize anlattılar. İnanıyorum ki hocamızın liderliğinde geçen sezon olduğu gibi bu sezon da aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte kulübümüz hak ettiği yere gelecektir.

DINO’YU SEVDİK

Sağlığı her geçen gün iyiye giden Mustafa hocamıza bir kez daha Rabbimden şifalar diliyorum. Turgay hocamız da ayağının tozu ile geldi. Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası kendilerine ait. Hocalarımıza inancım sonsuz. Dino Kocaeli’yi çok sevdi, Kocaeli de onu çok sevdi. İlimiz kendisini bağrına bastı. O sevgi ile birlikte iyi bir sezon geçirecektir. Şehrimiz uzun yıllar Dino’yu alkışlayacak, takımımıza ciddi bir değer katacaktır. Dino’yu Türkiye ve dünya biliyor. Kendisine başarılar diliyorum. Bu şehir vefalıdır. Geçmişte başarılara imza atmış futbolcularımızı asla unutmayız. Dino da unutulmayacak.