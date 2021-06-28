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28 Haz 2021 - 21:35- Spor G: 28 Haz 2021 - 21:37

Dino: 20-25 gol atarım
Dino: 20-25 gol atarım mask

Öncellikle transferden ötürü emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tarihi ve güçlü taraftarı olan kulüpte iz bırakmak istiyorum. Kesinlikle dinlenmeye değil, başarılı olmaya geldim. Transferlerimiz devam edecek ve sonrasında da başarılı olacağımıza inanıyorum. Mustafa hocamıza da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.

YANLIŞ BİR TRANSFER YAPMADINIZ

Hızım ve çalım yeteneğimle öne çıkıyordum. Hocalarımın tavsiyeleri ile eksikliklerin üzerinden geliyorum. Sırtı dönük oynamaya çalışıyordum ama savunma arkasındaki boşlukları da değerlendirmeye başladım. Tabii bunları konuşmaktan ziyade saha içinde kendimi size en iyi şekilde göstereceğim. Kesinlikle yanlış bir transfer yapmadınız.

KENDİMİ GÖSTERECEĞİM

Özellikle Çin’den ciddi sözleşme teklifleri geldi. Kocaelispor’dan teklif gelince kulübü araştırdım ve taraftara aşık oldum. Bunlar Kocaelispor’a gelmemde etken oldu. Türk futbolunu biliyorum. Zeki ve mücadeleci bir lig var burada. Fizik olarak kendime geldiğimde Kocaelisporlulara her türlü gösterebileceğime inanıyorum.

MOŞE’NİN BAYRAĞINI YUKARIYA ÇIKARACAĞIM

7 aydır top oynamamanın bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bu süreç benden kaynaklı değil. Pandeminin etkisi. Santrafor olduğum için 9 numaralı formayı giymek istiyorum. Bir sezonda 25-30 gol atmayı hedefliyorum. Moşe’nin burada oynadığını bilmiyordum, Türkiye’de iyi izlenim bıraktığını biliyorum. Ben de Kocaelispor’da Moşe’nin bayrağını daha yukarılara çıkarmaya çalışacağım. 

# Kocaelispor

28 Haz 2021 - 21:35 - Spor

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