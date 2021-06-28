Turgay Karslı: İlk istediğimiz transferdi

Kocaelispor’un yardımcı antrenörü Turgay Karslı ilk istedikleri futbolcunun Dino olduğunu belirtti.
SAĞLIĞINDA HIZLI BİR İLERLEME VAR
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile ilgili sağlık değerlendirmesi hyapan Akçay şu şekilde konuştu: Mustafa hocamdan sevindirici haberlerle geldim. Hocamızı yoğun bakımdaki yerinde ziyaret ettim. Konuşabildik, bir birimize derdimizi anlatabildik. Kendisinin çok çok selamları var. Bana “Bir an önce git oradaki işleri toparla” dedi. Çok sağlıklı gördüm. Doktoru, bağlı olduğu cihazdan ayırdı. Hızlı bir ilerleme söz konusu. Ne zaman aramıza gelirse başımızın üzerindedir.
SON GÜNE KADAR TRANSFER DEVAM EDECEK
Mustafa hocam, Dino’nun ilk alınması gereken ismin olmasını istedi. Oynamadığı süreç pandemi ile ilgili. Kendisine her türlü destek olacağız. Mustafa hocamın mantığına en uygun isimdi. Yönetimimiz de transferi gerçekleştirdi. Bu konuda hem biz şanslıyız hem de Dino şanslı. Sezonu açma tarihimizde 1-2 günlük aksama olabilir. Takımı Erzurum’da da toplayabiliriz. Henüz netleştirmedik. İzlediğimiz takip ettiğimiz oyuncular var. Son güne kadar transferimiz devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.