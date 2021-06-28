Reklamı Kapat
28 Haz 2021 - 21:36- Spor G: 28 Haz 2021 - 21:37

Turgay Karslı: İlk istediğimiz transferdi
Turgay Karslı: İlk istediğimiz transferdi mask

Kocaelispor’un yardımcı antrenörü Turgay Karslı ilk istedikleri futbolcunun Dino olduğunu belirtti.

SAĞLIĞINDA HIZLI BİR İLERLEME VAR

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile ilgili sağlık değerlendirmesi hyapan Akçay şu şekilde konuştu: Mustafa hocamdan sevindirici haberlerle geldim. Hocamızı yoğun bakımdaki yerinde ziyaret ettim. Konuşabildik, bir birimize derdimizi anlatabildik. Kendisinin çok çok selamları var. Bana “Bir an önce git oradaki işleri toparla” dedi. Çok sağlıklı gördüm. Doktoru, bağlı olduğu cihazdan ayırdı. Hızlı bir ilerleme söz konusu. Ne zaman aramıza gelirse başımızın üzerindedir.

SON GÜNE KADAR TRANSFER DEVAM EDECEK

Mustafa hocam, Dino’nun ilk alınması gereken ismin olmasını istedi. Oynamadığı süreç pandemi ile ilgili. Kendisine her türlü destek olacağız. Mustafa hocamın mantığına en uygun isimdi. Yönetimimiz de transferi gerçekleştirdi. Bu konuda hem biz şanslıyız hem de Dino şanslı. Sezonu açma tarihimizde 1-2 günlük aksama olabilir. Takımı Erzurum’da da toplayabiliriz. Henüz netleştirmedik. İzlediğimiz takip ettiğimiz oyuncular var. Son güne kadar transferimiz devam edecek.

 

# Kocaelispor, sağlık, Mustafa Reşit Akçay

28 Haz 2021 - 21:36 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.286.893 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dino: 20-25 gol atarım mask
Dino: 20-25 gol atarım
Engin Koyun: Dino bize çok katkı sağlayacak mask
Engin Koyun: Dino bize çok katkı sağlayacak
Gölcükspor’da iki önemli isimle temaslar var mask
Gölcükspor’da iki önemli isimle temaslar var
Bolu’daki rakiplerden biri kardeş Adana Demir olacak mask
Bolu’daki rakiplerden biri kardeş Adana Demir olacak
Uluslararası sitelerde isimler güncellendi mask
Uluslararası sitelerde isimler güncellendi
Coelho ve Pereira Kocaelispor’da mask
Coelho ve Pereira Kocaelispor’da
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL