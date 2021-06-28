Turgay Karslı: İlk istediğimiz transferdi

Kocaelispor’un yardımcı antrenörü Turgay Karslı ilk istedikleri futbolcunun Dino olduğunu belirtti.

SAĞLIĞINDA HIZLI BİR İLERLEME VAR

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile ilgili sağlık değerlendirmesi hyapan Akçay şu şekilde konuştu: Mustafa hocamdan sevindirici haberlerle geldim. Hocamızı yoğun bakımdaki yerinde ziyaret ettim. Konuşabildik, bir birimize derdimizi anlatabildik. Kendisinin çok çok selamları var. Bana “Bir an önce git oradaki işleri toparla” dedi. Çok sağlıklı gördüm. Doktoru, bağlı olduğu cihazdan ayırdı. Hızlı bir ilerleme söz konusu. Ne zaman aramıza gelirse başımızın üzerindedir.

SON GÜNE KADAR TRANSFER DEVAM EDECEK

Mustafa hocam, Dino’nun ilk alınması gereken ismin olmasını istedi. Oynamadığı süreç pandemi ile ilgili. Kendisine her türlü destek olacağız. Mustafa hocamın mantığına en uygun isimdi. Yönetimimiz de transferi gerçekleştirdi. Bu konuda hem biz şanslıyız hem de Dino şanslı. Sezonu açma tarihimizde 1-2 günlük aksama olabilir. Takımı Erzurum’da da toplayabiliriz. Henüz netleştirmedik. İzlediğimiz takip ettiğimiz oyuncular var. Son güne kadar transferimiz devam edecek.