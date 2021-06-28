Genel başkanlar ve büyükşehir başkanlarından Hürriyet’e ‘özel’ kutlama 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 100.yıl özel etkinliklerinde halkla birlikte İzmit’in kurtuluşunu kutluyor. İzmit Kent Meydanı’nda gösteri gruplarının performanslarını izleyen Hürriyet’e programda önemli bir destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu telgraf göndererek hem İzmit’in kurtuluş gününü kutladı, hem de başkan Hürriyet’e destek verdi.

KILIÇDAROĞLU: İZMİTLİLERE SEVGİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telgrafında “İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, aziz şehitlerimizin rahmet ve minnetle anıyor, bu özel günde bir arada bulunan tüm İzmitliler’e sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in başarılarının devamını diliyorum” dedi.

AKŞENER: TÜM KALBİMLE SİZLERLEYİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise kutlama telgrafında “Değerli hemşehrilerim, güzel İzmitli kardeşlerim, İzmit’imizin kurtuluşunun 100.yıl kutlamalarında aranızda bulunamıyorum fakat bütün kalbimle sizlerleyim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, saygılarımla” sözlerine yer verdi.

YAVAŞ: SEVGİ VE SAYGILARIMLA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise telgrafında “İzmit Belediyemizin ve Fatma Başkanımızın yaptığı güzel hizmetleri yakından takip ediyor, bu güzel hizmetlerin İzmit halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışmaları İzmit’e kazandıran belediye başkanımız sayın Fatma Kaplan Hürriyet nezdinde tüm belediye personelini ve emeği geçenleri tebrik ediyor, sayın başkanımızın ve ekibinin başarılarının devamını içtenlikle diliyor, orada bulunan vatandaşlarımıza ve tüm İzmit halkına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU: HÜRRİYET İLE YÜZLER DAHA DA GÜLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gönderdiği telgrafta “Kıymetli İzmitliler, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel etkinliğin mimarı sevgili kardeşim Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerimi sunuyorum. Hürriyet ile İzmitlilerin yüzlerinin daha da güleceğine olan inancım tamdır” sözlerini iletti.