KOÜ'yü üzen ölüm! Genç yaşında hayatını kaybetti!

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Kabul Müdür Yardımcısı olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Fatih Güçlü (40), dün sabah saatlerinde Alikahya’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güçlü’nün vefatı KOÜ'de derin bir üzüntü yarattı. KOÜ Tıp Fakültesi Başhekimliği, Güçlü için hastanenin önünde cenaze töreni düzenledi. Törenin ardından Güçlü'nün cenazesi memleketi Sakarya Akyazı’ya götürülüp toprağa verildi.