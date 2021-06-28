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28 Haz 2021 - 22:47- Gündem G: 28 Haz 2021 - 22:50

KOÜ'yü üzen ölüm! Genç yaşında hayatını kaybetti!

KOÜ'yü üzen ölüm! Genç yaşında hayatını kaybetti! mask

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Kabul Müdür Yardımcısı olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Fatih Güçlü (40), dün sabah saatlerinde Alikahya’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güçlü’nün vefatı KOÜ'de derin bir üzüntü yarattı. KOÜ Tıp Fakültesi Başhekimliği, Güçlü için hastanenin önünde cenaze töreni düzenledi. Törenin ardından Güçlü'nün cenazesi memleketi Sakarya Akyazı’ya götürülüp toprağa verildi.
# çocuk

28 Haz 2021 - 22:47 Kocaeli- Gündem

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