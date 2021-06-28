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28 Haz 2021 - 22:51- Gündem G: 28 Haz 2021 - 22:55

İllere göre vaka sayısı açıklandı! İşte Kocaeli'de son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasını paylaştı
İllere göre vaka sayısı açıklandı! İşte Kocaeli'de son durum... mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, açıklamasında, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" dedi.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

KOCAELİ'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Kocaeli'de 54,42'den 51,97'ye düştü. Kocaeli'de geçtiğimiz hafta haftalık vaka sayısı 1.088 iken bu rakam bu hafta 1.039'a düştü.
# sağlık, covid-19

28 Haz 2021 - 22:51 Kocaeli- Gündem

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