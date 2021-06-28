İllere göre vaka sayısı açıklandı! İşte Kocaeli'de son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, açıklamasında, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" dedi.
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.
KOCAELİ'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Kocaeli'de 54,42'den 51,97'ye düştü. Kocaeli'de geçtiğimiz hafta haftalık vaka sayısı 1.088 iken bu rakam bu hafta 1.039'a düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.