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28 Haz 2021 - 23:11- Gündem G: 28 Haz 2021 - 23:14

Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu

Kocaeli'de İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçı Şevval Sam, seslendirdiği türküler ile vatandaşların kurtuluş coşkusuna ortak oldu.
Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu mask

İzmit’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan 7 günlük etkinlikler, sabah saatlerinde coşku ile başladı. Kalabalık bir kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar İzmit kent meydanında halk oyunları ve dans gruplarının gösterileriyle devam etti. Etkinliklerin devamında ise sevilen sanatçı Şevval Sam, Milli İrade Meydanı'nda İzmitlilere konser verdi. En sevilen türkülerini seslendiren Şevval Sam, İzmit’in kurtuluşu coşkusuna ortak oldu. Türküleriyle İzmitlileri coşturan Şevval Sam’ı dinleyenler arasında yer alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sevilen sanatçıya  Kocaelispor forması ve çiçek takdim ederek teşekkür etti. Kendisinin de eski bir İzmit gelini olduğunu belirten Sam, kutlamalarda yer alma fırsatını kendisine sunan Hürriyet’e teşekkür etti.

# Kocaelispor, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, Şevval Sam

28 Haz 2021 - 23:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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