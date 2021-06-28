İzmitli müzisyenlerden Hürriyet’e teşekkür: Bizi hiç unutmadınız minnettarız Başkanım

İzmit’in kurtuluşunun 100’üncü yılında İzmit Belediyesinin hazırlamış olduğu birbirinden güzel etkinlikler İzmitlilere adeta nefes oldu. Özellikle halkın, pandemi sürecinin vermiş olduğu ekonomik ve psikolojik bunalımından uzaklaşmalarına yardımcı olmak adına zengin kutlama programı hazırlayan İzmit Belediyesi, 28 Haziran etkinliklerine tanıtım ve satış standı da ekledi. İzmitli kadın üreticilerin el emeklerinin görücüye çıkmasını sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, stantları da tek tek dolaşarak tüm üreticilere ve derneklere moral verdi.

YEREL MÜZİSYENLERDEN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Yerel müzisyenler Başkan Hürriyet’e özellikle pandemi döneminde vermiş olduğu destekler ve temmuz ayında yapılacak etkinlik için teşekkür etti. İzmitli Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dernek Başkanı Rıdvan İşcan, “Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Bizleri hiç unutmadınız, minnettarız” dedi. İzmit’te sahne almak istediklerini söyleyen Rıdvan İşcan’a başkan Hürriyet, “Tam normalleşmeye geçelim, her hafta kentin belirli bölgelerinde çalışmalara başlayalım” karşılığını verdi.

DERNEKLER BİR ARADA!

İzmitli üreticilerin ve derneklerin bir araya geldiği stantlarda; İZMEK, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği, Metafor (Soyut Anlatım) Görsel Sanatlar, CHP Sakarya Kadın Kolları Başkanlığı (Eymen Bebek Umut Kermesi), Geleneksel El Sanatları Kültür Mirasını Koruma Yayma Yaşatma Derneği, İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği ve Eğitimci Yazar Gülseren Delibaş ( Çocuk ve Gençlik Kitapları Yazarı) yer aldı.