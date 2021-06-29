TÜFAD Kocaeli’de efsane başkan Remzi Demirer güven tazeledi

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda derneğin 23 yıldır başkanlığını yapan Remzi Demirer güven tazeledi.

KONUŞMACILAR BAŞARI DİLEDİ

42 Evler’de yer alan Gençlik Merkezi’ndeki genel kurula protokol üyeleri ve antrenörler ilgi gösterdi. Divan heyetinin belirlenmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede gündem maddeleri arasında yer alan denetim, mali ve finansal raporlar oy birliği ile kabul edildi. TÜFAD kurucu başkanlardan, 1992-96 yılları arasında TÜFAD Kocaeli Şubesi Başkanlığı da yapan Süha Erbirsin, Kocaelispor ve KASKF Eski Başkanı, TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız ile Doğantepespor Kulübü Teknik Sorumlusu Ali Gürdal, Remzi Demirer ve ekibine başarı diledi. Konuşmaların ardından derneğin tam 23 yıldır başkanlığını yapan Remzi Demirer’in listesi divana sunuldu ve başka bir liste olmayınca Demirer’e 3 yıl daha derneğin başkanlığını yapma hakkı verildi.

SORUNLARIN FARKINDAYIZ

Son olarak teşekkür konuşması yapan Remzi Demirer, antrenörlerin genel sorunlarının neler olduğunun fazlası ile farkında olduğunun altını çizerken, Türk futbolunun kurtuluşunun alt yapıda ve tesisleşmede olduğunu da ifade etti. Eylül’e kadar zorunlu gelişim seminerlerinin tamamlanması gerektiğini belirten ve sulanmayan, yıpranmış halı sahalardaki sakatlıklara da dikkat çeken Demirer, “Futbol yediveren gülü gibidir. Futbolcuyken, antrenörken ve spor adamı olarak sana hep verir. Ama sen futbola ihanet edersen futbol sana sırtını döner” dedi. Gün sonunda tebrikleri kabul eden Demirer’in yönetim kurulu listesinde 15 asil, 12 de yedek üye yer aldı.

TÜFAD KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU –ASİL-

Remzi Demirer – Başkan

Cengiz Dinar

Göksel Ali Argun

İsmail Bayraktar

Can Demirkıran

Hüseyin Yıldızbaş

Cevdet Saral

Engin Çetin

Eşref Doğmenç

Adem Çelik

Hacı Ağdaş

Mehmet Gökhan Terci

Akif Arslan

Hakan Sakarya

Mustafa Kürkan

TÜFAD KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU –YEDEK-

Gürcan Yazıcı

Gökhan Top

İbrahim Karaduman

Yenal Aldırmaz

Mehmet Evsek

Sertaç Üzel

Eren Demir

Bülent Aksu

Haluk Kaya

Hasan Hüseyin Türe

Cem Kurşun

Yavuz Hayderbeyoğlu