TÜFAD Kocaeli’de efsane başkan Remzi Demirer güven tazeledi

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda derneğin 23 yıldır başkanlığını yapan Remzi Demirer güven tazeledi.
KONUŞMACILAR BAŞARI DİLEDİ
42 Evler’de yer alan Gençlik Merkezi’ndeki genel kurula protokol üyeleri ve antrenörler ilgi gösterdi. Divan heyetinin belirlenmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede gündem maddeleri arasında yer alan denetim, mali ve finansal raporlar oy birliği ile kabul edildi. TÜFAD kurucu başkanlardan, 1992-96 yılları arasında TÜFAD Kocaeli Şubesi Başkanlığı da yapan Süha Erbirsin, Kocaelispor ve KASKF Eski Başkanı, TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız ile Doğantepespor Kulübü Teknik Sorumlusu Ali Gürdal, Remzi Demirer ve ekibine başarı diledi. Konuşmaların ardından derneğin tam 23 yıldır başkanlığını yapan Remzi Demirer’in listesi divana sunuldu ve başka bir liste olmayınca Demirer’e 3 yıl daha derneğin başkanlığını yapma hakkı verildi.
SORUNLARIN FARKINDAYIZ
Son olarak teşekkür konuşması yapan Remzi Demirer, antrenörlerin genel sorunlarının neler olduğunun fazlası ile farkında olduğunun altını çizerken, Türk futbolunun kurtuluşunun alt yapıda ve tesisleşmede olduğunu da ifade etti. Eylül’e kadar zorunlu gelişim seminerlerinin tamamlanması gerektiğini belirten ve sulanmayan, yıpranmış halı sahalardaki sakatlıklara da dikkat çeken Demirer, “Futbol yediveren gülü gibidir. Futbolcuyken, antrenörken ve spor adamı olarak sana hep verir. Ama sen futbola ihanet edersen futbol sana sırtını döner” dedi. Gün sonunda tebrikleri kabul eden Demirer’in yönetim kurulu listesinde 15 asil, 12 de yedek üye yer aldı.
TÜFAD KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU –ASİL-
Remzi Demirer – Başkan
Cengiz Dinar
Göksel Ali Argun
İsmail Bayraktar
Can Demirkıran
Hüseyin Yıldızbaş
Cevdet Saral
Engin Çetin
Eşref Doğmenç
Adem Çelik
Hacı Ağdaş
Mehmet Gökhan Terci
Akif Arslan
Hakan Sakarya
Mustafa Kürkan
TÜFAD KOCAELİ ŞUBESİ YÖNETİM KURULU –YEDEK-
Gürcan Yazıcı
Gökhan Top
İbrahim Karaduman
Yenal Aldırmaz
Mehmet Evsek
Sertaç Üzel
Eren Demir
Bülent Aksu
Haluk Kaya
Hasan Hüseyin Türe
Cem Kurşun
Yavuz Hayderbeyoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.