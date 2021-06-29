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29 Haz 2021 - 12:23- Spor G: 29 Haz 2021 - 12:24

Zafer, Yaşar Doğu’dan bronz madalya ile döndü

Kağıtsporlu başarılı güreşçi Zafer Dama, kariyerine bir madalya daha ekledi.
Zafer, Yaşar Doğu’dan bronz madalya ile döndü mask

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıstpor’un başarılı güreşçisi Zafer Dama ay yıldızlı forma ile kürsüde yer aldı.

ZAFER’DEN ÖNEMLİ BAŞARI

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Turnuvaya 14 ülkeden 300’ü aşkın sporcu katıldı. Ayyıldızlı forma için mindere çıkan Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcusu turnuvayı 3.  olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

MİLLİ TAKIM TURNUVAYA DAMGA VURDU

Turnuvada toplam 22 madalya kazanan Türkiye, serbest stilde 171 puanla zirvede yer aldı. Bu stilde 159 puanı hanesine yazdıran İran ikinci, 93 puan elde eden Gürcistan ise üçüncü oldu.Kadınlarda ise Türkiye, 143 puanla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bulgaristan 145 puanla birinci olurken, 132 puan toplayan Kazakistan ise üçüncü basamakta yer aldı. Türkiye, toplam 22 madalyayla serbest stilde erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci oldu.

29 Haz 2021 - 12:23 - Spor

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