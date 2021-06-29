Ellibeş: CHP’li başkanların göz boyadığına şahit olduk

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş muhalefetin bir kreşi 10 belediye başkanıyla açtığına dikkat çekti. Ellibeş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Türkiye günde 1,5 milyon doz aşılama yaparak 14-20 Haziran tarihleri arasında, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Bununla birlikte aşılama yaş sınırı 25 haziran itibariyle 18’e indi. Yerli aşıda ilk denemeler yapıldı. Covid-19’la mücadelede en başından beri kararlı ve örnek mücadelede son dönemde de artarak devam etti. Diğer taraftan ülkemizin savunma sanayisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda ATMACA gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha atmak üzereyiz. Atmaca Gemisavar Füzesi, envantere girişi öncesinde 18 Haziran günü gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurdu.

“DENİZLERDEKİ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK”

“İnsansız hava, kara ve deniz sistemleriyle dünya markası haline gelen ülkemizde, geçtiğimiz günlerde Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı da (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ULAQ SİDA’nın seri üretim faaliyetlerine başlandığını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde ARES Tersanesi ve METEKSAN Savunma iş birliği ile geliştirilen ULAQ SİDA, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı olma özelliğini taşıyor. Birçok farklı özelliği bir arada bulunduran ULAQ SİDA, 400 kilometre seyir menziline sahip olması ve saatte 65 kilometre sürat yapabilmesi özelliğiyle Türkiye’nin denizlerdeki gücüne güç katacaktır.

“GÖZ BOYADIĞINA ŞAHİT OLDUK”

Bununla beraber Türk Bayrağı’na sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olma özelliği taşıyan BOTAŞ Ertuğrul Gazi Gemisinin açılışı da yine geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Gemi, doğalgaz şebekesine günlük 28 milyon gaz basabilecek, ülkemizin doğalgaz karşılama kapasitesinin yüzde 10’undan fazlasını karşılayacak. Adana'nın Kozan ilçesinde geçen hafta bir kreşin temel atma törenine CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan CHP’li 8 ilçe belediye başkanı ve 2 CHP’li milletvekili katıldı. Bando çaldı, konfetiler atıldı, mega bir proje açılışı gibi şov yapıldı. Belediyecilikte hizmet üretme ve vatandaşların taleplerini yerine getirmekte geri kalan CHP’li belediye başkanlarının, en küçük etkinliği dahi festivale dönüştürerek göz boyadığına burada bir kez şahit olduk. Yerel seçimler öncesinde “her mahalleye bir, hatta birden çok kreş yapacağız” diyenler şimdi 5’i 10’u bir ilçede toplanıp, tek kreş açarak görevlerini yerine getirmiş havası yaratıyorlar.”