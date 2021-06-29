Lastik İş Sendikası 72. yılını kutladı

Kazlıçeşme, Eyüp ve Balat’taki Lastik Atölyelerinde çalışan Ahmet Saygı, Mehmet Ali Sarsılmaz, Hakkı Cesur, Nevzat Akdeniz, Abdurrahman Yavuz, Hamdi Erkan, Osman Milaç, Hasan Uluç, Mehmet Tunalı, Hayri Kantoğlu ve Hüseyin Mağara’nın öncülüğünde 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan Lastik-İş Sendikası 72 yaşını kutladı. Sendikanın Başiskele ilçesinde bulunan oteli TRYP BY Wyndham Otel’inde gerçekleşen sade kutlamada pandemi tedbirlerine dikkat edildi. İşçilerin ve sendika temsilcilerinin katıldığı kutlamada, sendika üyeleri arasından düzenlenen şiir yarışması ile üyelerin çocukları arasında gerçekleştirilen resim yarışması dalında derece girenlere ödülleri takdim edildi.

“TÜM SENDİKALARA ÖRNEK OLAN BİR SENDİKA”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, DİSK Kocaeli Şube Temsilcisi Vedat Küçük, Sendika Yöneticileri ve işçiler katıldı. Programda ilk olarak Sendika tarafından hazırlanan belgesel filmi izletildi. Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bizim sendikalarımızın tarihi Türkiye İşçi sınıfının tarihidir. 72 yıldır bu ülkede lastik işçisinin onurunun temsilcisi olmuş lastik iş sendikamızın 72. Yılını kutluyorum. Lastik İş Sendikası 72 yıldır işçi sınıfının onurlu mücadelesinin karesi. Lastik İş Sendikası DİSK’in kurucu sendikalarından biridir. O günden bu güne kadar her türlü zorluk ve baskıya rağmen, DİSK’in çatısı altına mücadele eden sendikalardan biri. Kurumsal yapısı, gelenekleri ile tüm sendikalara örnek olan sendikalardan biri. DİSK çatısı altında verilen bu mücadele ve Lastik İş Sendikası iyi ki var. Hep birlikte bu bayrağı geleceğe taşıyacağız” dedi.

“BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Dünya zor bir dönemden geçiyor diyerek sözlerine devam eden Çerkezoğlu, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. İşçilerin haklarının her gün azaltılmaya çalışıldığı, gençlerimizin işsiz kaldığı bir dönemin içerisindeyiz. Bu iyiler ve kötülerin kavgasıdır. Bu mücadeleyi hep birlikte yaşayacağız. Bizim geçmişimiz aynı zamanda geleceğimizdir. Bu birikimleri geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızdır. Bu nedenle sendikamız her yıl etkinliklerle sendikayı işçinin evine taşıyor. Lastik İş Sendikası bu deneyimler ve birikimler ile sendikayı geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlenmişti. Artık eski Türkiye ve dünyada değiliz. 2020’lerin DİSKİ diye kongremizi gerçekleştirdik. Sendikamızın 72. Yılını kutluyorum. Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ KANLA SULANMIŞ BİR SENDİKA”

Çerkezoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Geçmiş Başkanlarımızın yaklaşımları, ifadeleri çok önemli. Rıza Kuas başkandan beri, bu mücadele bir kavga usulü ile olmuş ve ağır bedeller ödenmiş. Büyüklerimiz işlerini kaybetmemiş, hayatlarını kaybetmiş. Lastik İş Sendikasına baktığımız zaman Mücadele edenler ya sakat kalmış ya da öldürülmüş. Bu nedenle Abdullah Karacan başkanımıza da teşekkür ediyorum. Geçmişten alınan mücadele anlayışını devam ettireceğiz. Sendikal mücadele zor bir mücadeledir. Tarihi kanla sulanmış bir sendikadan bahsediyoruz. Bu bedeller ödenirken, geçmişteki yapılan mücadeleleri bir tarafa bırakmamak zorundayız” dedi.

“SINIF MÜCADELESİNİ EMEK MÜCADELESİNE ÇEVİRMELİYİZ”

Yaklaşık 2 yıldır genel başkanlık yapıyorum. Arkadaşlarım ile beraber sendikamızı geleceğin sendikası yapma yolunda yürüyoruz. Yürürken de problemler sorunlar muhakkak olacaktır. Eğer sorun yoksa orada iş yoktur. Panzerlerle işçi sınıfının üzerinden geçilmiş, büyüklerimiz mücadeleyi asla bırakmamıştır. Bizler bu yapının içerisinde olan insanlar olarak kalıplaşmış yapıların içinden çıkmalıyız. Sınıf mücadelesi olarak başlayan bu mücadeleyi emek mücadelesine dönüştürmeliyiz. Süreç o kadar hızlı gidiyor ki robotlar işlerimizi elimizden almaya başlıyor. Biz bunu bilenler olarak, sadece toplu sözleşmeye dayalı bir sendika anlayışından çıkıp aile bazlı bir sendikaya dönmeliyiz. 5 sene sonra ne ile karşılaşacağımızı tahmin edebiliyoruz. Benim üyem diye nitelendirdiğimiz kişilerin sorumluluklarını üstlenmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“ENFLASYONU TANIMIYORUZ”

Bu ayın sonunda işçi çıkarma yasağının kalktığı bir dönem oluyor. Arzu başkanım zaman zaman bu yasağın devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu da ifade ettiğimiz bir sendikal duruş ve anlayışımızdır. Lastik İş Sendikası bireysel çıkarları olan bir anlayış değildir. Bireyselliğin bitti bir döneme gidiyoruz. Bireysel olarak devam edersek paramparça oluruz. Şirketlerimizin çoğu yapancı sermayeli şirketler. Bize diyorlar ki siz enflasyonun üzerinden teklif veriyorsunuz diyorlar. Açıklanan enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon bir değil. Mutfak yanıyor. Bizim enflasyon konusundaki bakış açımız gerçeği yansıtmadığıdır. Enflasyonu tanımadık, tanımayacağız, böyle de devam edeceğiz” dedi

ŞİİR YARIŞMASINDA DERECE ALAN ÜYELERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Üyeler arasından gerçekleştirilen Lastik-İş Sendikası 72. Yıl şiir yarışmasında birinci Vibracouistic Çerkezköy Fabrikasından Kaniye Balcı olurken, ikinci ise Polisan Kansai Gebkim Fabrikasından Çetin Gülsever oldu. Şiir yarışmasının üçüncüsü ise Özka Lastik Fabrikasından Davut Çakır oldu.

11-13 YAŞ ARASI RESİM YARIŞMASINDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLER

“Hayallerimiz” konulu resim yarışmasında 11-13 yaş kategorisinde birinci İzmir Şubesine bağlı Japar iş yerinden üye Adem Taşdemir’in kızı Lale Taşdemir olurken, ikinciliği ise Gebze Şubesine bağlı Prometeon işyerinden üye Turhan Aygün’ün kızı İdil Neva Aygün oldu. Resim yarışmasının üçüncüsü ise Kocaeli Şubesine bağlı Goodyear işyerinden üye Ümit Bayraktar’ın kızı Ecrin Bayraktar oldu.

8-10 YAŞ ARASI RESİM YARIŞMASINDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLER

Hayallerimiz” konulu resim yarışmasında 8-10 yaş kategorisinde birinci İstanbul Şubesine bağlı Hakan Plastik iş yerinden üye Recep Mutlu’nun oğlu Alper Mutlu olurken, ikinciliği ise Gebze Şubesine bağlı Procter Gamble iş yerinden üye Timuçin Pak’ın kızı Öykü Su Pak oldu. Resim yarışmasının üçüncüsü ise Goodyear iş yerinden üye Özcan Varol’un kızı Gülce Zeynep Varol oldu.