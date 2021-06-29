ODTÜ GV Özel Kocaeli ilkokulu anasınıfı öğrencilerinden çevrimiçi yılsonu gösterisi

ODTÜ GV Özel Kocaeli İlkokulu’nun minik öğrencileri, sene başından itibaren, sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel alanlardaki gelişimlerini çevrim içi platformda sunma fırsatı buldular. Anasınıfları öğrencileri, Yılsonu Şenlikleri ile tüm branş ve sınıf öğretmenlerinin disiplinler arası işbirliğinin güzel bir örneğini sergilediler.

SANATIN TÜM ALANLARINI ÖĞRENCİLERE ENTEGRE ETMEK

Sanatın tüm alanlarını öğrencilere entegre ederek kendi yöntemleriyle keşfetmek, denemek ve yaratmak için gerekli malzeme ve zamanı sağlamanın hayati derecede önemli olduğunu her fırsatta vurgulayan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları bu bilinç ile öğrencilerine çok geniş bir etkinlik takvimi sunmaya devam ediyor.

Anasınıfı Şenliği, sınıf öğretmenlerinin sunumuyla İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başladı. Ardından sınıf ve branş öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin yıl içinde hazırladığı resimlerin online ortamda sergilenmesi ile devam etti. Katıldıkları çeşitli etkinliklerden hazırladıkları Oratoryo, Beden Eğitimi, Drama, Dans, İngilizce, Müzik performanslarını sergilediler. Eğlenceli görüntülerin sahne aldığı etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve katılım sağlayan tüm veliler yüzlerindeki tebessüm ile etkinlikten ayrıldılar.