Körfez Ağrılılar’dan Hürriyet’e teşekkür

İzmit Belediyesi’nin kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlediği organizasyonda dernekler ve İzmitli üreticiler İzmit Kent Meydanı’nda stant kurdu. Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret eden ve başarılı çalışmalarından dolayı hemşehrileri adına plaket takdim eden Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan ve yönetimi de Kent Meydanı’ndaki stantlarda vatandaşlarla bir araya gelerek kutlamalara katıldı.
“SİZE MİNNETTARIZ”
Meydandaki kutlama etkinliklerinin ardından stant kuran tüm sivil toplum kuruluşlarını ve konukları ziyaret ederek tek tek yakından ilgilenen başkan Hürriyet, Körfez Ağrılılar Derneği’nin standını da ziyaret etti. Dernek başkanı Kaplan ve yönetimi, Hürriyet’i mutlulukla karşıladı. Dernek başkanı Kaplan, “Bu güzel fırsatı bizlere sunduğunuz için teşekkür ederim. Emekleriniz için minnettarız, şeref duyduk” diyerek başkan Hürriyet’e dernek adına teşekkürlerini sundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.