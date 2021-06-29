Cihat Aşkın kemanını İzmitliler için çalacak

İzmit’in kurtuluşunun 100.yılına özel olarak hazırlanan bir haftalık kutlama programlarının ikinci gününde 28 Haziran Sahnesi dünya ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın olacak. Bu akşam saat 20.00’de İzmit Kent Meydanı’nda sahneye çıkacak olan bestekar Cihat Aşkın keman dinletisiyle İzmitliler’in kurtuluş coşkusuna ortak olacak.

İLK BESTESİNİ 8 YAŞINDA YAPTI

Müzik profesörü akademisyen Cihat Aşkın, ilk bestesini 8 yaşında nota bilgisi olmadan yaptı. Müzikle ilk tanışması ise mandolinle oldu. Hayranı olduğu Mesut Duran’dan ilk müzik derslerini almaya başlayan Cihat Aşkın, 11 yaşında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Özel Yetenekli Çocuklar Sınıfı’na girdi ve profesör Ayhan Turan’dan keman eğitimi aldı.

16 YAŞINDA ORKESTRA KONSERİ

Eğitime başladıktan bir yıl sonra ilk resitalini, 16 yaşındaki ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk orkestra konserini verdi. Mezun olduktan sonra Londra’da Kraliyet Müzik Koleji’nde profesör Rodney Friend ile çalıştı, solistlik diploması aldı. Ardından Londra City Üniversitesi’nde profesör Yfrah Neaman ile çalışmasına devam etti. Master ve doktorasını tamamlayarak 1996’da müzik doktoru unvanını aldı, 98’te doçent oldu.

YURDUN DÖRT BİR YANINA GİTTİ

Birçok uluslararası yarışmada ödüller alan Cihat Aşkın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere tüm orkestralarla yurdun dört bir yanında konserler verdi. Yalçın Tura’nın kendisine ithaf ettiği konçertosunun dünyada ilk seslendirilişini gerçekleştiren Aşkın, Cumhuriyet’in 75.yılında Türk bestecilerin keman için yazdığı eserleri ve bestecileri araştırıp kaydının alınmasını sağladı.

EN ÇOK ONUN ALBÜMÜ SATILDI

‘Minyatürler’, ‘Ege’nin Türküsü’ ve ‘Umutsuz’ isimli CD’leri yayınlanan Cihat Aşkın, en çok albüm satışı yapan klasik müzik sanatçısı oldu. ‘Türkiye’nin En İdealist Keman Eğitimi Projesi’ni hayata geçiren Cihat Aşkın, 8-17 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri keşfederek Türk müziğine kazandırıyor. Dünyaca ünlü keman virtüözü bu akşam İzmit Kent Meydanı’nda İzmitliler’e enfes bir dinleti sunacak.