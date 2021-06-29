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29 Haz 2021 - 16:15- Asayiş G: 29 Haz 2021 - 16:19

Ateşe verilen ağaca dokunup 'Kızım yanma, itfaiye geliyor' dedi

Çayırova'da yol kenarındaki ağaç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Bölgeden geçen ve itfaiyeye haber veren kişi, ağaca dokunup, "Kızım yanma, bekle. Ne olursun yanma, itfaiye geliyor" dedi. İtfaiye ekibi, hızlı müdahaleyle ağacı yanmaktan kurtardı

Demirören Haber Ajansı
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Ateşe verilen ağaca dokunup 'Kızım yanma, itfaiye geliyor' dedi mask

Akse Mahallesi’nde dün yol kenarındaki meşe ağacı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Bu sırada bölgeden geçen kişi, ağaçtan yükselen dumanları görünce itfaiye ekibi çağırdı. Ağaca dokunan kişi, "Kızım, yanma bekle. Kızım, itfaiye geliyor bekle. Yanma kızım. Yanma, ne olursun yanma. Kızım yanma, bak beni üzme. Su yok mu? Su verin. Kızım yanma, içten içten" diyerek itfaiyeyi bekledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, su tutup ağacın yanmasını engelledi. Ağacın ateşe verilmesine üzülen kişinin görüntüsü, sosyal medyada paylaşılırken, takdir topladı. 
# itfaiye

29 Haz 2021 - 16:15 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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