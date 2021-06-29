Akse Mahallesi’nde dün yol kenarındaki meşe ağacı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Bu sırada bölgeden geçen kişi, ağaçtan yükselen dumanları görünce itfaiye ekibi çağırdı. Ağaca dokunan kişi, "Kızım, yanma bekle. Kızım, itfaiye geliyor bekle. Yanma kızım. Yanma, ne olursun yanma. Kızım yanma, bak beni üzme. Su yok mu? Su verin. Kızım yanma, içten içten" diyerek itfaiyeyi bekledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, su tutup ağacın yanmasını engelledi. Ağacın ateşe verilmesine üzülen kişinin görüntüsü, sosyal medyada paylaşılırken, takdir topladı.
29 Haz 2021 - 16:15- Asayiş Güncelleme: 29 Haz 2021 - 16:19
Ateşe verilen ağaca dokunup 'Kızım yanma, itfaiye geliyor' dedi
Çayırova'da yol kenarındaki ağaç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Bölgeden geçen ve itfaiyeye haber veren kişi, ağaca dokunup, "Kızım yanma, bekle. Ne olursun yanma, itfaiye geliyor" dedi. İtfaiye ekibi, hızlı müdahaleyle ağacı yanmaktan kurtardı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.