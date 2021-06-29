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29 Haz 2021 - 16:43- Siyaset G: 29 Haz 2021 - 17:10

Babacan bina açılışı için İzmit’te

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İzmit ilçe binası açılışı için İzmit’e geldi.
Babacan bina açılışı için İzmit’te mask

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün bir dizi program için ilimize geldi. Babacan ilk olarak Gebze’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gebze Deva Partisi ilçe binası açılışına katılan Babacan daha sonra İzmit’e gelerek ilçe binası açılışı gerçekleştirdi.

Özgün ERBULAN-Serhat GÜNEŞ
# Deva partisi

29 Haz 2021 - 16:43 - Siyaset

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