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29 Haz 2021 - 17:05- Siyaset G: 29 Haz 2021 - 17:11

Babacan: Kocaeli bizim için çok önemli ilimiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İzmit ilçe binası açılışı için İzmit’e geldi. Açılış için kurdele kesim töreninde konuşan Babacan, “Kocaeli bizim için çok önemli ilimiz” dedi.
Babacan: Kocaeli bizim için çok önemli ilimiz mask

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün bir dizi program için ilimize geldi. Babacan ilk olarak Gebze’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gebze Deva Partisi ilçe binası açılışına katılan Babacan daha sonra İzmit’e gelerek ilçe binası açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Babacan’ın yanı sıra İl Başkanı Adem Koç, il yöneticileri, İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katılım gösterdi.

“TÜM MÜCADELEMİZİ GÖSTERECEĞİZ”

İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı yaptığı konuşmada  “Halkımızla beraber siyaset yapacağız. Karşımıza ne engel çıkarsa çıksın bu engelleri aşarak liyakatle yönetim oluşturabilmek için tüm mücadelemizi göstereceğiz. Parti binamızın açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Çakıcı’nın ardından konuşan İl Başkanı Adem Koç, “Ben burada hayırlı, uğurlu, bereketli çalışmalar yapılmasını diliyorum. Tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

TEŞKİLATLARI UYARDI

Son olarak konuşan Genel Başkan Ali Babacan, “Kocaeli bizim için çok önemli ilimiz. İzmit merkez ilçemiz. Bu güzel ilçemize, bu merkez binamızdan tüm ilçemize hayırlı hizmetler verecektir. Asıl çalışma ilçe binasında değil sahada olması gerekiyor. Kapı kapı, dükkan dükkan dolaşıp mutlaka vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekecek. Bir yandan burayı hiç boş bırakmayacağız. Burada nöbetçi ekip olacak ama asıl çalışma sahada olacak” dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni düzenlendi.

Özgün ERBULAN-Serhat GÜNEŞ

# Deva partisi, Ali Babacan
# DEVA PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Haz 2021 - 17:05 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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