Polisan ile hayatı SEÇ

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Polisan Holding, SEÇ ( Sağlık, Emniyet, Çevre) adı altında farkındalık yaratmak amacıyla 28-29 ve 30 Haziran tarihleri aralığında etkinlik düzenledi. Polisan Holding olarak düzenlenen etkinlikte 5 duyu organımız olan; görme, işitme, dokunma, koklama ve tatmanın günlük hayatta ne kadar önemli olduğunu anlattı. Polisan Holding çalışanlarına yönelik yapılan etkinliğe, CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, Polisan Kimya Genel Müdürü Selçuk Denizligil, Polisan Holding, Genel Koordinatörü Selçuk Denizhan, Polisan Home Cosmetics Genel Müdürü Cemal Drahor, Polisan Holding Yönetim Kurulu Adayı Cenk Bitlis ve diğer müdürler katılım sağladı.

“SAĞLIK, EMNİYET, ÇEVRE”

Polisan çalışanlarına yönelik yapılan etkinlikte, iş ortamında oluşabilecek tehlikeli durumları, düzenlenen oyun etkinlikleri ile güvenli davranmanın önemi anlatıldı. Kapalı alan simülasyonuyla kişinin oksijenin yetersiz olduğu ve tehlikeli kazların olduğu bir ortamda güvenli bir şekilde nasıl çalışılabileceğini gösterildi. Bu alanlarda solunum koruyucularla nasıl çalışmamız gerektiği konusunda eğitimler alındı. Online oyunlar ile kelimeler tahmin edildi. Farklı bulmacalar takımlar ile çözüldü. Bu oyunlarla birlikte takım ruhunu geliştirirken, çalışanlar arasında SAĞLIK Emniyet Çevre iletişimi arttırılmayı hedeflendi.

SEÇ KÜLTÜRÜ HAKKINDA KONUŞULDU

Webinarlarımızda Uzm. Psk. Sn. Ezgi Dokuzlu ile Pandemi süresince kaygı yönetimini değerlendirirken, Hasan Tarakçıoğlu ile Davranış Odaklı SEÇ Kültürü hakkında konuşuldu. ProBu oyunuyla Endüstriyel felaketlerden çıkarılması gereken dersleri ve proses güvenliği terimlerini bir kutu oyunu şeklinde şirketler arası takımlarla kazanmayı hedefledi.