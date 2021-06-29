Kent Meydanı’nda halk oyunları fırtınası esecek

İzmit Belediyesinin şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı etkinlik takviminin ikinci gününde Kent Meydanı’nda halk oyunları ekipleri sahne alacak. Birçok yörenin halk oyunu ekibini İzmit’te bir araya getirecek olan İzmit Belediyesi, vatandaşlara kurtuluş coşkusunu yaşatmaya devam edecek.
PERFORMANS GECESİ
Halk oyunu geçmişi olan ve kentte bin gençle birlikte zeybek oynayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ile bugün saat 18.00’da Kent Meydanı’nda performans gecesi gerçekleşecek. Performans gecesinde İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Ankara, Artvin, İstanbul Yedirenk ve Denizli Destan Güzel Sanatlar Kulüpleri, İzmitlilere unutulmaz anlar yaşatacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.