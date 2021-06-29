Babacan’dan Nihat Ergün vurgusu

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün bir dizi program için ilimize geldi. Babacan ilk olarak Gebze’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gebze Deva Partisi ilçe binası açılışına katılan Babacan daha sonra İzmit’e gelerek ilçe binası açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Babacan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, İl Başkanı Adem Koç, il yöneticileri, İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katılım gösterdi.

“TÜM MÜCADELEMİZİ GÖSTERECEĞİZ”

İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı yaptığı konuşmada “Halkımızla beraber siyaset yapacağız. Karşımıza ne engel çıkarsa çıksın bu engelleri aşarak liyakatle yönetim oluşturabilmek için tüm mücadelemizi göstereceğiz. Parti binamızın açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Çakıcı’nın ardından konuşan İl Başkanı Adem Koç, “Ben burada hayırlı, uğurlu, bereketli çalışmalar yapılmasını diliyorum. Tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

TEŞKİLATLARI UYARDI

Son olarak konuşan Genel Başkan Ali Babacan, “Kocaeli bizim için çok önemli ilimiz. İzmit merkez ilçemiz. Bu güzel ilçemize, bu merkez binamızdan tüm ilçemize hayırlı hizmetler verecektir. Asıl çalışma ilçe binasında değil sahada olması gerekiyor. Kapı kapı, dükkan dükkan dolaşıp mutlaka vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekecek. Bir yandan burayı hiç boş bırakmayacağız. Burada nöbetçi ekip olacak ama asıl çalışma sahada olacak” dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni düzenlendi.

“İNSANLAR ÇOK DERTLİ”

İzmit ilçe binasının açılışının ardından basın toplantısı düzenlendi. Babacan şu ifadelere yer verdi; “Bugün programımıza Gebze ilçe binasının açılış törenini gerçekleştirdik. Gebze’de esnaf turu yaptık. İnsanlar çok dertli, gençlerimiz, emeklilerimiz. Adım başı yolumuz kesildi. İnsanlar dertlerini anlatmak istiyorlar. Gebze’de ayrıca sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, oda başkanlarıyla bir program yaptık. O da oldukça geniş katılımlı bir programdı. Kocaeli ile ilgili konuları istişare ettik.

“40 MAHALLEDEN 24’ÜNDE GÖREVLENDİRMELERİ YAPTIK”

DEVA Partisi 81 ilin 81’ininde de temsil ediliyor. Herkes yoğun bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir şekilde kongrelerimiz devam ediyor. Organik yolla, doğal yollarla seçime girme hakkı kazandık. Bundan sonraki il kongrelerimizi biraz daha bekleyerek yapıyoruz. Gebze’de 40 mahalle ve köyden 24’ünde mahalle temsilcilerimiz görevlendirmelerini yaptık. Türkiye’de sorunlar çok büyük, bu sorunların çözüm planlarıyla ilgili eylem planlarımızı açıklıyoruz. İlk eylem planımızı Adana’da açıkladık. Bu da siyasetimizde bir ilk. Bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp 20 ayrı alanda eylem planımızı hazırlama imkanı bulacağız. Tarım ilk oldu.” Soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantıda özelleştirmeler konusu gündeme geldi. Babacan, “Bizim ekonomik politikamız açık bir şekilde parti politikamıza yazılı. Ekonomide yatırımlar üretime ve imalata dayalı. Özelleştirmelerde denetim ve düzenlemeyle ilgili sıkıntılar yoğun bir şekilde var. O sıkıntılar da büyüyor. Özelleştirmeye bakışımız çok çok açık. Muhasebeyi yaparken içinde olduğumuz dönem, olmadığımız dönem var. Sorumlu olduğum alanlarla ilgili her şeyi sorun.

“GEBZE’DE PARTİYİ DUYMADAN İNSANLAR VAR”

“Yüzde 50+1’i alabilecek misiniz? İttifak yapacak mısınız?” sorusuna Babacan, “Şu andaki önceliğimiz vatandaşlarımız tarafından daha iyi tanınmak. Gebze’de çayhanede otururken bir hanımefendi ‘siz kimsiniz?’ dedi. Ben anlattım. ‘Hayırlı olsun’ dedi. Bu Gebze merkezde bile DEVA Partisi’ni duymadan insanlar var. Demek ki daha tanınmaya devam ediyoruz. İlk hedefimiz tanınmak. Bugünden seçim dönemiyle ilgili nasıl bir tablo olacağını kestirmemiz kolay değil” dedi.

“KOCAELİ, TÜRKİYE ŞAMPİYONU”

Kocaeli hakkında da konuşan Babacan, “Parti kurulduktan sonra biz kendimiz hiçbir anket yaptırmadık. Pandemi döneminde anket yaptırmanın bir sürü zorlukları var. Bu ölçütlerin doğru olacağını düşünmediğimiz için finansman ayırmanın da doğru olmadığını düşünüyoruz. Büyükşehirlere daha yeni giriyoruz. İstanbul’da henüz hiç kongre yapmadık. Şu anda da hiçbir partiyle görüşmüyoruz. Biz öncelikle olarak kendi işimize bakmalıyız. Kocaeli Türkiye şampiyonu. Teşkilatlanmaları tamamen tamamlayan ilk ilimiz. Halkımız sadece sabırla gün sayıyor. Seçim günü geldiği anda bir değişiklik olacak. İşin ehli kadroların kritik görevlere gelmesi lazım. Ortak akıl için çaba göstermemiz lazım. Dünyada Türkiye narko devlet olarak anılıyor.” ifadelerinde bulundu.

“ÇEVRE ETKİ ARAŞTIRMASI YAPILMADI”

“Kanal İstanbul’a önceden destek verirken şimdi neden vermiyorsunuz?” sorusuna Babacan, “2011 yılında bir proje açıklandı. Seçimler gelirken açıklanan projelerden bir tanesi. O dönemki perspektif, enerji transferinin İstanbul şehri için risk oluşturmasıydı. Ortaya çıkması bu şekilde oldu. O dönem fikir olarak ortaya çıktı. Ben o dönem de çevre değerlendirmesine vurgu yapmıştım. O günden beri çevre etki araştırması yapılmadı. Cumhurbaşkanımız inadına yapacağım demişti. Bu rapor yazılacak olsa bile yazanın elleri titrer. İstanbul Deprem kuşağında. İstanbul’un ada haline getirilmesi ile ilgili gelen raporlar ürkütücü. Kanal İstanbul’un maliyetiyle ilgili çok farklı rakamlar var. 20 milyardan başlayıp 75 milyara giden rakamlar var.

“ARTIK AYILMA ZAMANI GELDİ DİYE DÜŞÜNDÜM”

AKP’de görev yaptığı dönem ile ilgili de konuşan Babacan, “Bizim olduğumuz dönemde her şey çok farklıydı. İnanmadığı şeylere hayır diyen çok fazla arkadaşımız oldu. Bu yanlışları ilk görmeye başladığımız noktada artık ayrılma zamanı geldi diye düşündüm. ‘Düzeltiriz’, ‘biraz daha kal’ gibi sözlerle biraz daha kaldım. 2011’de tekrar ayrılmak istedim. Çok büyük emek harcadık” dedi.

“TAM KONTROLDEN GEÇMESİ LAZIM”

Müsilaj ile mücadele konusunda da konuşan Babacan, “Biz ciddi bir analiz raporu hazırladık. Gönül isterdi ki önceden tedbir alınsın. Kanal İstanbul’un ne getireceğini bilmiyoruz mesela. Müsilajın kaynağı tabi ki atıkların kontrol edilmemesi. Küresel ısınmaların ve akıntılarının da etkisi var. Türkiye olarak küresel ısınma ile kendi başımıza yapabileceğimiz çok bir şey yok. Marmara Denizi’nin atık yönetimi açısından kontrolü tamamen bizim elimizde. Hem evsel hem de sanayi atıklarının tam kontrolden geçmesi gerçekten çok önemli. Bunun için ne kadar yatırım yapılması gerekiyorsa acilen yapılması lazım. Bu çalışmaların bilimsel, tarafsız yapılması için Cumhurbaşkanı’nın çalışmayı yapıp raporu getirin demesi lazım. Merkezi yönetim ve belediyelerin de fiziksel bir temizleme çabası var. Müsilaj ile ilgili bir çalıştay yapıldı, aynı şeyi açık yüreklilikle Kanal İstanbul için de yapılabilir. Olup bittikten sonra değil önceden yap” dedi.

“NİHAT ERGÜN ÇOK YAKIN ÇALIŞTIĞIMIZ İSİM”

“Nihat Ergün’ün partideki yeri nedir?” sorusuna Babacan, “İktidara destek veren vatandaşlar daha kötüsünden korktuğu için, alternatifi göremedikleri için oy verdiklerini söylüyor. Ana sebep daha kötüsünden korkmaz, elindekini de kaybetmek. Ama asla iktidar partisine destek verelim, Türkiye büyüsün gibi bir durum yok vatandaşlarda. Muhalefet partilerine oy veren vatandaşlarımız iktidara karşı oy veriyor. En azından DEVA Partisi kurulmadan önce böyleydi. Nihat Bey bizim kabinede çok yakın çalıştığımız isim. Gerçekten siyasetteki katkısıyla, hizmetleriyle çok önem verdiğimiz bir isim. Kurucularından ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi. Çalışmalarından çok büyük istifade ediyoruz ve yakın çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Özgün ERBULAN-Serhat GÜNEŞ