Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan Parlamento seçimleri için sandığa gidiyor

Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu, “Bulgaristan Genel Seçimleri, Türkiye'de ve Bulgaristan'da yaşayan çifte vatandaşlarımız için büyük önem arz ediyor. Sandık sayısı sınırlamasının kaldırılması çok önemli. Türkiye'de bulunan seçmenlerin oy haklarını kullanmaları kolaylaştı. Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimler 11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak. Vatandaşlarımız 7.00-20.00 arasında oy kullanma işlemleri için ilan edilen seçim sandıklarına giderek oylarını kullanabilecek. Oy kullanacak vatandaşların pasaporta veya kimlik kartına (Liçna Karta) sahip olmaları yeterlidir. Türkiye’de 24.640, Kocaeli’de 855 çifte vatandaşımız oy kullanmak için internet üzerinden online başvuru yaptı. Kocaeli’de İzmit, Körfez, Gebze, Darıca ve Çayırova olmak üzere beş ilçede seçim sandığı kurulacak. Bu seçimler bizim haklarımız için çok önem arz etmektedir. Kocaeli’de yaşayan tüm çifte vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

OY KULLANIMINI TEŞVİK İÇİN EV ZİYARETLERİ YAPILIYOR

Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri oy kullanma hakları olan Bulgaristan çifte vatandaşlarını evlerinde ziyaret ederek oy kullanmaya teşvik ediyor. Katılımın yüksek olması ülkemizde yaşayan Bulgaristan çifte vatandaşlarının hakları için oldukça önem arz ediyor.

KOCAELİ’DE 5 İLÇEDE SANDIK KURULACAK

11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak seçimlerde Kocaeli’de İzmit, Körfez, Gebze, Darıca ve Çayırova’da sandıklar kurulacak. Sandıklar saat 7.00’de açılıp 20.00’de kapanacak.

Sandıklar; İzmit’te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu,

Körfez’de Ahmet Taner Kışlası İlkokulu,

Gebze’de Kroman Çelik İlkokulu,

Darıca’da Bağlarbaşı Ortaokulu,

Çayırova’da Hanife Soykan Ortaokulunda seçim sandıkları kurulacak.