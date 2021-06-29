Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Kaza, İzmit Çayırköy Mevki Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. idaresindeki 41 PH 194 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üstündeki korkuluklara çarptı. Şoför Ahmet C. ve yolcu olarak bulunan Hasan D., çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, plakayı sorgulayan jandarma ekipleri, aracın trafikten men edildiğini tespit etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, İzmit Çayırköy Mevki Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. idaresindeki 41 PH 194 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üstündeki korkuluklara çarptı. Şoför Ahmet C. ve yolcu olarak bulunan Hasan D., çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.