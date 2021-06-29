Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Körfez Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz C. idaresindeki 34 BGA 588 plakalı KIA marka kamyonet, B.S. idaresindeki 06 PML 65 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü Yavuz C. araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet içerisinde bulunan Aykut G. ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Yavuz C.'nin cansız bedeni ise savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.