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29 Haz 2021 - 20:36- Gündem G: 29 Haz 2021 - 20:39

Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Haziran Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise düne göre arttı...
Yeni vaka sayısı arttı mask

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 229 bin 846 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812’ye ulaştı.

VAKA SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 510 hastayla birlikte 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 53 artarak 49 bin 687’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI: 730

Son 24 saatte, 6 bin 536 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 730 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Haziran verilerine göre, 223 bin 525 test yapılırken semptom gösteren 431 hastayla birlikte 5 bin 283 yeni vaka tespit edilmişti. 58 kişi hayatını kaybederken 5 bin 327 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
# sağlık
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
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29 Haz 2021 - 20:36 Kocaeli- Gündem

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