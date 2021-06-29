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29 Haz 2021 - 21:05- Asayiş G: 29 Haz 2021 - 21:07

Körfez’de bıçaklı kavga: 4 yaralı

Körfez’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişinin bıçaklanarak yaralanmasına neden olduğu belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Körfez’de bıçaklı kavga: 4 yaralı mask

Alınan bilgiye göre Körfez’de 28 Haziran günü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin B.B. ve A.K.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Haz 2021 - 21:05 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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