Alınan bilgiye göre Körfez’de 28 Haziran günü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin B.B. ve A.K.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
29 Haz 2021 - 21:05- Asayiş Güncelleme: 29 Haz 2021 - 21:07
Körfez’de bıçaklı kavga: 4 yaralı
Körfez’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişinin bıçaklanarak yaralanmasına neden olduğu belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.