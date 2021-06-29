Körfez’de bıçaklı kavga: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre Körfez’de 28 Haziran günü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin B.B. ve A.K.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.