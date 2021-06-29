Sigara kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Gebze’de bazı şahısların kaçak sigara satışı yaptıklarına dair bilgilere ulaştı. Tespit edilen ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 173 bin 600 adet boş makaron, 87 bin 280 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 250 bin adet sigara filtresi, 126 paket kaçak pipo tütünü, 70 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 65 adet sökülmüş bandrol, 10 adet bandrol sökücü ısıtma cihazı, 8 adet bandrol yapıştırılan yağlı kağıt,1 adet sigara dolum makinesi, 799 şişe elektronik sigara likiti, 115 şişe elektronik sigara likitinde kullanılan boş şişe, 2 bin 500 adet elektronik sigara etiketi, 1 adet elektronik sigara likiti dolum şırıngası, 253 kilo 40 gram esrar, 2 adet kuru sıkı tabanca, 18 adet 9×19 mm fişek ve 41 adet 7×65 mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.