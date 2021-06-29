Hürriyet, halk dansları topluluklarına plaket verdi 

İzmit Belediyesi, kurtuluş etkinlikleri kapsamında ülkenin dört bir tarafından halk dansları topluluklarını İzmit’te misafir ediyor. Dansları ve enerjileriyle şehre renk katan halk dansları topluluklarıyla Gülümse Kafe’de bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, verdikleri desteklerden dolayı tüm dansçılara teşekkür ederek plaket takdim etti.

KATILIMINIZ ÇOK KIYMETLİ

Plaket töreninde konuşan Başkan Hürriyet, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Katılımınız ve desteğiniz bizim için çok kıymetli. Çünkü güzel İzmit’imizin kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü etkinliklerini çok önemsiyoruz. Bu etkinliklerde Türkiye’nin dört bir yanından siz değerli arkadaşlarımızı şehrimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Biz elimizden geldiği kadar kültüre, sanata, spora ve bu çerçevedeki her dala destek vermeye devam edeceğiz. Biz bu değeri arttırmaya çalışıyoruz. Değerli hocalarıma ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PLAKETLERİ HÜRRİYET VERDİ

Artvin Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu adına Antrenörler Ferhat Altuntaş ve Onur Dede’ye, İstanbul Yedirenk Gençlik ve Spor Kulübü adına Başkan Serkan Şerin ve Antrenör Ayhan Başer, Denizli Destan Gençlik ve Spor Kulübü adına Başkan Türkan Esmer, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Dansları Topluluğu adına Kültür İşleri Daire Başkanlığı Halk Dansları Sanat Yönetmeni Tamer Bozkuş ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Enis Üstüntaş ile Antrenörler Öztürk Başyiğit, Berkan Çelik ve Sude Erenkaya’ya plaketleri takdim edildi.