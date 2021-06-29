Reklamı Kapat
29 Haz 2021 - 21:10- Gündem G: 29 Haz 2021 - 21:13

Hürriyet, halk dansları topluluklarına plaket verdi 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in Kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinliklerine katılan halk dansları topluluklarına plaket verdi
Hürriyet, halk dansları topluluklarına plaket verdi  mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, kurtuluş etkinlikleri kapsamında ülkenin dört bir tarafından halk dansları topluluklarını İzmit’te misafir ediyor. Dansları ve enerjileriyle şehre renk katan halk dansları topluluklarıyla Gülümse Kafe’de bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, verdikleri desteklerden dolayı tüm dansçılara teşekkür ederek plaket takdim etti. 

KATILIMINIZ ÇOK KIYMETLİ

Plaket töreninde konuşan Başkan Hürriyet, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Katılımınız ve desteğiniz bizim için çok kıymetli. Çünkü güzel İzmit’imizin kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü etkinliklerini çok önemsiyoruz. Bu etkinliklerde Türkiye’nin dört bir yanından siz değerli arkadaşlarımızı şehrimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Biz elimizden geldiği kadar kültüre, sanata, spora ve bu çerçevedeki her dala destek vermeye devam edeceğiz. Biz bu değeri arttırmaya çalışıyoruz. Değerli hocalarıma ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

PLAKETLERİ HÜRRİYET VERDİ

Artvin Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu adına Antrenörler Ferhat Altuntaş ve Onur Dede’ye, İstanbul Yedirenk Gençlik ve Spor Kulübü adına Başkan Serkan Şerin ve Antrenör Ayhan Başer, Denizli Destan Gençlik ve Spor Kulübü adına Başkan Türkan Esmer, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Dansları Topluluğu adına Kültür İşleri Daire Başkanlığı Halk Dansları Sanat Yönetmeni Tamer Bozkuş ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Enis Üstüntaş ile Antrenörler Öztürk Başyiğit, Berkan Çelik ve Sude Erenkaya’ya plaketleri takdim edildi. 

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

29 Haz 2021 - 21:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.283.887 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, halk dansları topluluklarına plaket verdi  mask
Hürriyet, halk dansları topluluklarına plaket verdi 
Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan Parlamento seçimleri için sandığa gidiyor mask
Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan Parlamento seçimleri için sandığa gidiyor
Yerel Kültür Platformu, kurtuluşun 100. yılını kutladı mask
Yerel Kültür Platformu, kurtuluşun 100. yılını kutladı
Cihat Aşkın kemanını İzmitliler için çalacak mask
Cihat Aşkın kemanını İzmitliler için çalacak
Körfez Ağrılılar’dan Hürriyet’e teşekkür mask
Körfez Ağrılılar’dan Hürriyet’e teşekkür
Gebze Beyaz Kalpler Merkezi’nde çalışmalar tam gaz ilerliyor mask
Gebze Beyaz Kalpler Merkezi’nde çalışmalar tam gaz ilerliyor
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL