Babacan, Turbo İsmail’i örnek gösterdi “Seçim nasıl kazanılır konuşun”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan bugün bir dizi program için ilimize geldi. Babacan ilk olarak Gebze’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gebze Deva Partisi ilçe binası açılışına katılan Babacan daha sonra İzmit’e gelerek ilçe binası açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Babacan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, İl Başkanı Adem Koç, il yöneticileri, İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katılım gösterdi. Açılışın yapılmasının ardından Babacan Başiskele ilçe binası açılışına katıldı.
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Başiskele’de Yuvacık Camii önünde partililerle buluşan Babacan, partililerle birlikte ilçe binasına kadar yürüdü. Esnaflara ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunan Babacan ve katılımcılara Adıyaman Çiğköfte işletmecisi Danyal Doğancıoğlu çiğköfte ikramında bulunurken Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar Babacan ile sohbet ederek şimdiye kadar yaptığı çalışmaları anlattı. Yıllardır Mehmetağa Mahallesi’nde muhtarlık, 7 dönemdir de S.S 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı görevinde bulunan Özkar, “Vatandaş bizi seviyor, indirmiyor. İnşallah siz de öyle olacaksınız” ifadelerinde bulunurken Babacan ise DEVA Partisi Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner’e dönerek, “Seçim nasıl kazanılır konuşun, sohbet edin, çay-kahve için” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.