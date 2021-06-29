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29 Haz 2021 - 23:07- Asayiş G: 29 Haz 2021 - 23:12

Otobüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İzmit Tavşantepe Mahallesinde özel halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Otobüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi mask

Alınan bilgiye göre İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin, o esnada sokak üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 3 yaşındaki Gezgin’in yaşamını yitirdiği belirlenirken ailesi ve akrabaları acı haber üzerine sinir krizleri geçirdi. Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde ikamet eden Mahsum Gezgin ile Nezahat Gezgin’in 3 yaşındaki kızları olan Emine Nur Gezgin’in cenazesi olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle gözaltına alınan otobüs şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

# sağlık, kaza, Sokak

29 Haz 2021 - 23:07 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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