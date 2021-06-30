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30 Haz 2021 - 12:02- Gündem G: 30 Haz 2021 - 12:03

Başkan Büyükakın, ‘’Anadolu’nun tüm güzellikleri Kocaeli’de’’

Başkan Büyükakın, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ve yönetimine konuk olurken, Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ile yönetimlerini makamında ağırladı.

Başkan Büyükakın, ‘’Anadolu’nun tüm güzellikleri Kocaeli’de’’ mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ve yönetimine konuk olurken, Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ile yönetimlerini makamında ağırladı. Oldukça samimi ve verimli geçen görüşmelerde kentin yönetimine dair ortak aklın işletilmesinin ne kadar değerli olduğu da ifade edilirken, “Kocaeli, Anadolu’nun bütün renklerini ve güzelliklerini içerisinde barındıran ender kentlerden birisidir” diyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizi yönetirken, bu bütün renkleri ve güzellikleri de korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte ülkemizin bu güzel şehri Kocaeli’ni geleceğe daha iyi nasıl hazırlarız bunun derdindeyiz.” dedi.

GÖNÜLLERİNDE HER DAİM VARLIĞIMIZI SÜRDÜRMEKTİR”

Kocaeli’nin tüm ilçelerini hizmet götürdüklerini, çocuklardan gençlere, kadınlardan engellilere kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini de belirten Başkan Büyükakın, “Tek gündemimiz var o da milletimize hizmet etmek ve gönüllerinde her daim varlığımızı sürdürmektir. Kocaeli için canla başla çalışıyoruz. STK’larımızla birlikte ortak projeler hayata geçirirken gönüllülüğünde yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz. Bereketli işlerin çıkmasında bu bakış açısının çok önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. Kendilerini ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ile Başkan Büyükakın’a misafir olan Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt, Kocaeli’ne dair önerilerini de görüşmede dile getirdi.

MİLLETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN YÜCELMESİ İÇİN”

Gümüşhaneliler Vakfı’na ve Dilovası Ağrılılar Derneği temsilcilerine, kadim Anadolu kültürünün yaşatılması ve geleceğe aktarılmasına dönük atılacak adımların hayati değere sahip olduğunu da söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Her birimizin çok ama çok önemli görevleri var. Ülkemizi ve şehrimizi kalkındırırken, Anadolu’nun bizlerin içerisinde yer alan köklü mayasını da gelecek kuşaklara aktarmak içinde yoğun çaba sarf etmeliyiz. STK’ların yoğunlaşması gereken alanların başında gelen bu bakış açısı, aslında gençlerimize karşı duyduğumuz sorumluluktan da kaynaklanmaktadır. Enerjimizi milletimizin ve devletimizin daha da yücelmesi için kararlılıkla kullanmayı da sürdürmeliyiz” sözlerini sarf etti.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Yakın zamanda seçilerek göreve başlayan Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ile yönetimine başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Pandemi döneminde bu ülke ve kent tüm kurumlarıyla paylaşmayı biran bile bırakmadı. STK’larımız, gönüllü olarak vatandaşlarımızın yanında yer aldı, hizmet gerçekleştirdi. Hepsinden Allah razı olsun. Halkımıza daha çok hizmet etmek için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ise, “Bizleri ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Dilovası için, kentimiz için ve ülkemiz için çalışacağız. Ürettiğiniz her proje başta olmak üzere, Dilovası’na kazandırdığınız eserler için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ise, “Bugün burada bizi ziyaret etmeniz karşısında son derece mutlu olduk. Kocaeli’ne gerçekleştirdiğiniz tüm hizmetler için size çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşu ve bir vakıf olarak kente dair yapılacak her sosyal projeler başta olmak üzere gönüllülük faaliyetlerinde bir hazırız” ifadelerini kullandı. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

# proje, Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği
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30 Haz 2021 - 12:02 Kocaeli- Gündem

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