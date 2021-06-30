Yıldızlı: Kocaeli’de birinci parti olmak istiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Başkanı Harun Yıldızlı, il yöneticileri ile birlikte il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Büyükşehrin İzmit’e yatırımları ve seçimler ile ilgili konuşan Yıldızlı, “Kocaeli’yi çok istiyoruz. Kocaeli’de en son 1987’de 4 vekil çıkardık. Biz bu dönem Kocaeli’de Millet İttifakı olarak birinci parti olmak istiyoruz. Amacımız bu yönde, çalışmamız bu yönde. Büyükşehrin benim gözümle gördüğüm bir şeyi yok. Su, gaz, çöp, sosyal demokratlar sayesinde işliyor. Dominant bir proje var mı? Tek çalışan belediye İzmit Belediyesi olduğu için onu takip etmek mecburiyetindeler” dedi.