Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Başkanı Harun Yıldızlı, il yöneticileri ile birlikte il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Büyükşehrin İzmit’e yatırımları ve seçimler ile ilgili konuşan Yıldızlı, “Kocaeli’yi çok istiyoruz. Kocaeli’de en son 1987’de 4 vekil çıkardık. Biz bu dönem Kocaeli’de Millet İttifakı olarak birinci parti olmak istiyoruz. Amacımız bu yönde, çalışmamız bu yönde. Büyükşehrin benim gözümle gördüğüm bir şeyi yok. Su, gaz, çöp, sosyal demokratlar sayesinde işliyor. Dominant bir proje var mı? Tek çalışan belediye İzmit Belediyesi olduğu için onu takip etmek mecburiyetindeler” dedi.
30 Haz 2021 - 12:05- Siyaset Güncelleme: 30 Haz 2021 - 12:12
Yıldızlı: Kocaeli’de birinci parti olmak istiyoruz
CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı düzenlediği basın toplantısında “Kocaeli’yi çok istiyoruz. Kocaeli’de en son 1987’de 4 vekil çıkardık. Biz bu dönem Kocaeli’de Millet İttifakı olarak birinci parti olmak istiyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.