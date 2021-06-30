KOTO’da gündem Kocaelispor “Bu Kocaelispor’a yakışmıyor”

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Haziran ayı Meclis Toplantısı, bugün Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. KOTO’nun Haziran ayı Meclis Toplantısı’na Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yöneticilerde katıldı. TFF 2.Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor’un şampiyonluk kupası da meclis toplantısına getirildi. Akın Doğan’ın meclis başkanlığını yaptığı meclis toplantısında Kocaelispor’un şampiyonluğu kutlandı.

“KOCAELİSPOR’UN BAŞARISI 2 MİLYON VATANDAŞA AİT”

Toplantıda ilk olarak konuşan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, “Mutlu bir günü yaşıyoruz. Bu mutluluğun temeli Kocaelispor’un şampiyonluğu. Bu başarı sadece bana ya da yönetim kuruluna ait değildir. Bu başarı Kocaeli’de yaşayan 2 milyon vatandaşa aittir. Biz göreve geldiğimizde farklı iddialar vardı. Bunlar bu işi siyaset için yapıyor diyorlardı. Bunun böyle olmadığını gördük. Bizim tek derdimiz Kocaelispor’un hak ettiği yerlere gelmesidir. Kocaelispor 2 milyon vatandaşa ait olmasına rağmen sadece İzmit’e indirgeniyordu. Biz Kocaelispor’u bütün ilçelere yaydık. Temsilcimizi Gebze’ye bile yaydık. Gebze bizden uzak duruyordu” dedi.

“KISA VADELİ BAŞARILARLA YETİNMEK İSTEMİYORUZ”

“Gelin bir sayfa açalım” diyen Koyun, “Biz herkesi kucaklamak istedik. Kocaelispor’u Darıca’dan Karamürsel’e hatta Kandıra’ya kadar her yere taşıdık. Bu kupa ve başarı hepimizin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ticaret odasına ayrıca teşekkür ediyorum. En zor günde bile desteğinizi esirgemediniz. Rahmetli Hüseyin Başkanımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Gelin yeni bir sayfa açalım. Kocaelispor’umuz günü birlik başarılarla yetinmesin. Kısa vadeli başarılarla yetinmek istemiyoruz. Bu şehir bizi desteklesin başarılarımız kalıcı olsun” ifadelerinde bulundu.

“BU BİZE YAKIŞMIYOR”

Koyun konuşmasının devamında, “Alt yapıya önem vermeliyiz. Kocaelispor’un geleceği için çalışmalarımız sürüyor. 3,5,7 ve 10 yıllık bir projeler hazırladık. Bu sene 4 tane alt yapıdan kardeşimiz A takımda görev aldı. Her sene en az 3 tane alt yapıdan sporcuyu A takıma kazandırmak istiyoruz. Böylece 5 sene sonra tamamen alt yapıdan gelen oyuncularla mücadele edebiliriz. Kurumsallaşma adına çalışmalarımızda devam ediyor.5 sene sonra Türkiye Kupası’nı ve lig kupasını 10 sene sonra ise avrupa şampiyonluğu olan bir Kocaelispor hayal ediyoruz. Bunu bu şehir başarabilir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, bize sonsuz destek veriyor. Elini taşın altına koymaktan çekinmiyor. Şu anda antrenman yaptığımız Brunga tesislerinde emaneten duruyouz. Bu bize yakışmıyor. En yakın zamanda takımımıza yakışan bir tesisi kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“BU KENTİN REKLAM YÜZÜ”

Koyun’un ardından konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “4 sene önce göreve geldiğimizde Kocaelispor yönetimi ile iyi ilişkiler kurduk. Engin başkanın ve yönetiminin her zaman yanında olacağız. Bu şehirde iş yapan herkesin tek derdi Kocaelispor’un bilinirliği ve başarılarıdır. Kocaelispor’un bu kentin reklam yüzüdür. Kocaelispor’a sahip çıkmanın tam zamanıdır. Kocaelispor’un başarılarının sadece bir kesime mal edilmesi ihanettir. Herkesin küçükte olsa katkı koyması için projelere imza atmamız lazım. Başta Büyükşehir Belediye başkanımız olmak üzere katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. KOTO Yönetim Kurulu olrak her daim temsilcimizin yanındayız. Süper lige kadar devam edeceğiz” dedi. Meclis toplantısı aylık faaliyet raporunun ve Mayıs ayı mizanının görüşümesinin ardından sona erdi.