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30 Haz 2021 - 12:27- Gündem G: 30 Haz 2021 - 12:28

800CK, 800C ve 800K seferleri 3 Temmuz’da başlıyor

800CK, 800C ve 800K 3 Temmuz’da seferlerine başlıyor. UlaşımPark, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı Sahillere aktarmasız ulaşımını sağlayacak.

800CK, 800C ve 800K seferleri 3 Temmuz’da başlıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı Sahillere ulaştıracak. 3 Temmuz’da ilk seferini gerçekleştirecek otobüsler yaz boyunca seferlerine devam edecek. Ayrıntılı saat ve güzergah bilgileri www.ulasimpark.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

800C İLE CEBECİ’YE AKTARMASIZ ULAŞIN

Hafta sonu 800C hattı ile vatandaşlar; Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergahında seyahat edebilecek. Körfez’den ilk seferini saat 07.15’de gerçekleştirecek 800C, son seferini 21.00’da yapacak. Cebeciden ilk seferine 09.30’daçıkacak 800C, son seferini 23.30’da gerçekleştirecek. Toplamda 34 sefer yapacak otobüsler ile vatandaşlar Kefken ve Cebeci sahillerine bu otobüsler ile ulaşacak.

800K İLE KERPE’YE AKTARMASIZ ULAŞIN

Hafta sonu Körfez’den hareket edecek otobüsler ile vatandaşlar; Derince, İzmit ve Kerpe güzergahında yolculuk yapacak. İlk seferini sabah 07.30’da gerçekleştirecek 800K, son seferini ise 21.30’da gerçekleştirecek. Kerpe’den ise ilk seferini 09.00’da son seferini ise 23.30’da gerçekleştirecek. Gidiş dönüş toplamda 34 sefer yapacak otobüsler ile denizin keyfini doyasıya çıkarmak isteyen tatilciler bu araçları sıklıkla tercih edecek.

HAFTA İÇİ 800CK

Hafta içi 800CK hat koduyla çalışacak sahil otobüsleri toplamda 28 sefer gerçekleştirecek. Körfez’den hareket edecek 800CK; Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci’ye ulaşım sağlayacak. 800CK Körfez’den ilk seferini 07.00’da, son seferini ise 21.00’da gerçekleştirecektir. Cebeci’den ilk seferini 10.00’da, son seferini 23.00’da gerçekleştirecektir. Detaylı saat bilgisi www.ulasimpark.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

SEYAHAT ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

3 Temmuz’da başlayacak mavi bayraklı sahillerin yolculuğunun ücretleri de belli oldu. 800CK otobüslerini kullanan vatandaşlar aktarmasız mavi bayraklı sahillere; Tam13.50, Öğrenci 8.50, İndirimli 9,50 ve 7/24 Akıllı Bilet fiyatı ise 14.75 TL ödeyerek ulaşabilecek. Çoğunlukla saatte bir hizmet sağlayacak otobüsler vatandaşları bu yıl da sahillere ulaştıracak.

MİÇO KADINLAR PLAJINA ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımParK, Kandıra’nın mavi bayraklı sahillerine vatandaşları aktarmasız ulaştırırken ’Miço Koyu Kadınlar Plajına’’ gitmek isteyen kadın yolcularını da unutmuyor. Büyükşehir Belediyesi, hafta içi 800CK ile hafta sonu ise 800K hat koduyla çalışan otobüsleriyle kadın yolcularını Miço Kadınlar Plajına aktarmasız ulaştıracak.

OTOBÜSLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın, ulaşım
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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30 Haz 2021 - 12:27 Kocaeli/ Kandira- Gündem

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